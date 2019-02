Sætter million-villa til salg - igen

Store lyse stuer, en vinkælder og en gravhøj til nabo.

Det kan du få, hvis du køber tv-værten Cecilie Hother og Thomas Gregers Honorés hus i københavnerforstaden Lyngby - parret har nemlig sat deres 260 kvadratmeter store patriciervilla til salg endnu en gang. Det skriver Boliga.

Se også: Gravid igen: - Vi har virkelig knoklet

Oprindeligt blev villaen udbudt i januar sidste år, men de tog det af markedet for en kort stund tilbage i oktober.

- Vi havde behov for en pause i salgsarbejdet. Det er jo en fuldtidsbeskæftigelse at have sit hus til salg med åbent hus og sørge for, at det altid er ryddeligt og rent. Så det tog vi lige en pause fra, fortæller Thomas Gregers Honoré til Boliga.

Der har da også været potentielle købere forbi huset, og særligt en målgruppe har vist stor interesse.

- Der er faktisk en del, der har været at kigge på det, som er sådan nogle 'expats', der kommer hjem til Danmark efter at have boet i udlandet. Huset ligger tæt på internationale skoler, så jeg tror, at dem, der køber huset, måske er en familie med to-tre børn, der er skolesøgende og gerne vil være tæt på København, men også naturen.

Se også: Tv-vært i vildt byggeprojekt: Sådan går det

Det resulterede dog ikke i et salg i første omgang, men parret har også tilladt sig at være lidt kræsne i forhold til forhandlingen, fortæller Thomas Gregers Honoré.

- Vi har været i god tid. Da vi satte huset til salg, var der halvandet år, til vores nye hjem skulle stå klar.

Lyngby-villaen blev oprindeligt sat til salg for 12,5 millioner kroner, men blev efter et halvt år nedjusteret til en udbudspris på 11.895.000 kroner. Og med dets tilbagekomst til boligmarkedet følger endnu en ny pris for at starte på en frisk, oplyser Thomas Gregers Honoré til Boliga. Huset er nu til salg for 11.495.00 kroner.

Her er den så. Villaen til 11,5 millioner kroner. Foto: Ejendomsmæglerfirmaet Jesper Nielsen, Kgs. Lyngby

Fra gammelt til nyt

Det nye hus, som efter planen står klar i løbet af sommeren, er netop grunden til, at den gamle villa fra 1908, der ligger lige op ad et fredet område med gravhøj, skal sælges.

- Vi har boet der fire år sammen, og jeg har boet der lidt længere. Det er jo supercharmerende og et historisk hus, hvor der er rigtig dejligt at være, men det, som Cecilie og jeg gerne ville, var at have et fælles projekt, som vi begge to har været med til at præge, siger Thomas Gregers Honoré og uddyber:

- Jeg har to sønner, som gik i gymnasiet, da Cecilie og jeg mødte hinanden, og der aftalte vi, at når de var færdige med at gå i gymnasiet, som ligger lige om hjørnet fra huset, så ville vi finde et andet sted at bo sammen og prøve noget nyt. Min yngste søn er færdig her til sommer, så vi følger egentlig bare den plan, vi lagde for nogle år siden.

Parret til gallapremiere på filmen 'Kursk'. Foto: Mogens Flindt

Cecilie Hother er tidligere vejrvært på DR og TV2, og så er hun snart aktuel i programmet 'Mit luksushus'. Sammen med Thomas Gregers Honoré, der er koncerndirektør for it-virksomheden Columbus, har hun en datter og endnu et barn på vej.

Det er tanken, at hele familien flytter med over i det nye hus, der også ligger i Lyngby - og som parret har fået bygget helt fra bunden.

Se flere billeder af den dyre villa her.