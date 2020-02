Sætter vildt kunstnerhjem til salg

Ifølge Eje er kunstnerhjemmet efterhånden blevet for stort

Det kan snart være slut med at slå ud med armene på Sydals åbne vidder for den folkekære entertainer Thomas Eje.

Sammen med hustruen og kunstmaleren, Katherine Scrivens Eje, har han nemlig netop - efter mere end et årti på adressen - udbudt sin farvestrålende landejendom på den sydjyske ø til salg.

Det skriver boligsitet Boliga.dk.

Thomas Eje - multikunstner og en tredjedel af den populære komikergruppe Linje 3 - købte i 2008 den nedlagte landejendom, der i dag inkluderer Kulturhus Harbæksgaard. Det består ifølge salgsmaterialet fra liebhavermæglerkæden Lilienhoff blandt andet af et stort galleri, en riddersal og en koncertsal med bar og backstagelokaler.

Kreativiteten fortsætter indenfor i det 410 kvadratmeter store stuehus, hvor der er både et orangeri og et atelier - og så ligger hele baduljen på en næsten 9000 kvadratmeter stor grund.

Til JydskeVestkysten fortæller Thomas Eje lidt mere om baggrunden for, at han og konen nu har valgt at flytte.

- Huset er for stort, det er en meget voldsom og stor opgave. Vi vil gerne have noget mindre, men vi vil stadigvæk blive i omegnen. Vi forsvinder ikke. Men vi vil ikke købe noget nyt, før vi har solgt. Vi ved jo ikke, om der går to dage eller flere måneder, siger Thomas Eje til mediet.

Her kan du se Thomas Ejes specielle hjem. Foto: LILIENHOFF

Hvad skal det koste?

Da kunsterparret købte ejendommen, smed de 2,7 millioner kroner for ejendommen. Nu - 12 år senere - kan du købe villaen med otte værelser, kulturhuset og beliggenheden på 'den grønne ø' for 4,6 millioner kroner.

Den udbudspris betyder, at Eje-parrets villa ifølge Boliga.dk er det sjette-dyreste hus, der lige nu er udbudt til salg på Als.

Det dyreste er et mere end 280 kvadratmeter stort byhus fra 1897, der ligger i Sønderborg med udsigt til bugten og Sønderborg Slot. Det er udbudt til salg for lige under otte millioner kroner.

Thomas Eje har udfoldet sine kunstneriske talenter som både musiker, skuespiller, entertainer, kunstmaler og sanger, men mange kender ham nok især fra makkerskabet med Anders Bircow og Preben Christensen i Linje 3, som debuterede på TV i 1980, men Eje kan dog også skrive stemmen til rum-manden Buzz Lightyear i 'Toy Story'-filmene på cv'et.

Se Thomas Ejes kunstnerhjem her.