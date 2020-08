Sammen igen: 'Kærligheden får chancen'

Den tidligere cykelstjerne har igen fundet sammen med sin hustru Annette Sandstød.

Det bekræfter Annette i en sms til Ekstra Bladet.

Her skriver hun, at de to er flyttet sammen igen.

'Ja det er vi, kærligheden får chancen', lyder det i beskeden.

Ud over det har hun ingen kommentarer til genforeningen.

Det er ellers kun sidste år, at de to meldte ud, at de skulle skilles, og Annette her overtog deres fælles hus i Lyngby

Tidligere på året fortalte Michael Sandstød, at han i 2020 ikke ville gennemføre det kendte 6-dagesløb.

Det skyldtes en personlig krise, der var opstået i kølvandet på skilsmissen.

Ekstra Bladet kunne tidligere bekræfte, at Annette udtrådte af deres forretningsmæssige forbindelser grundet skilsmissen.

Afsløring: Personlig krise bag aflysning

Ægteparret ejede og drev Sandstød Sport og Event ApS, men i oktober udtrådte Annette.

Om de to igen skal arbejde sammen, er endnu uvist.