Samuelsens pletskud: Far igen

For et år siden viste den tidligere politiker sin nye kæreste frem - nu skal de være forældre sammen

Tidligere formand for Liberal Alliance, Anders Samuelsen, skal være far for tredje gang.

Det er afslører den 53-årige Samuelsen på sin Instagram-profil:

'Jaaaaaa! Christina er gravid!' skriver han i teksten til billedet og fortsætter:

'Hvad var chancen lige for det? 0,5% Men et pletskud er et pletskud.'

På billedet er Samuelsens udkårnes mave malet som en skydeskive med en pil i midten for at illustrere pletskuddet.

Se også: Anders Samuelsen afslører ny kæreste

Han fortsætter billedeteksten med at rose sin kæreste, Christina Suun:

'Hun bliver en fantastisk, vidunderlig, kærlig mor,' skriver den tidligere politiker.

De tilhørende hashtags i teksten fortæller, at den lille ny er lavet under en safaritur til Afrika. Her skriver han også, at de endnu ikke kender kønnet på den lille baby.

Den lille ny ankommer til februar.

Fra tidligere har Anders Samuelsen sønnerne Emil og Mikkel.