Sandheden bag legendarisk 'Robinson'-frieri

Der var en del måbende seere, da 'Robinson'-deltageren Christian Løcke gik på et knæ i sæsonen fra 2014.

Efter et øråd, hvor han selv var blevet smidt ud, valgte han at fri til sin kæreste gennem et år Lisa Rørbæk-Løcke.

Der var da heller ikke et øje tørt, og det var en glad Lisa, der sagde 'ja' til frieriet.

Siden da har parret nået både et dejligt bryllup og har fået to dejlige børn - Hector og Holly.

I forbindelse med deres seksårs bryllupsdag fortæller Christian Løcke om, hvordan det egentlig gik til, da han skulle fri til sin Lisa.

Og det var altså ikke det rigtige frieri, seerne fik at se hjemme i stuerne.

- Det var grænseoverskridende at fri med kameraerne, men alle vidste, at jeg ville gøre det. Jeg havde fortalt, at jeg nok ville gøre det, når en af os røg ud, så da jeg røg hjem, kunne de godt regne ud, at det var det, jeg ville, fortæller han til Ekstra Bladet og fortsætter:

- Men det frieri man ser på skærmen er faktisk ikke det første. Der var så dårlig lyd, at de blev nødt til at tage det om.

Se også: Robinson: Løcke frier til Lisa

Faktisk var Christian allerede kommet ud og videre, da han pludselig skulle ind igen til ørådet.

- Jeg var nået at komme ud, jeg havde fået et stykke chokolade og en smøg, da de sagde, at jeg blev nødt til at komme ind igen, og så gjorde vi det endnu en gang.

Parret har i dag to børn sammen. Foto: Anthon Unger

Men det var ikke så slemt, at der ikke var noget godt også.

- Det betød jo, at jeg fik lov til at se hende igen. Vi blev jo skilt lige efter, at jeg røg ud, og jeg vidste jo egentlig ikke, hvornår jeg ville se hende igen.

Men de to fik hinanden og har stadig den dag i dag et stærkt ægteskab.

- Jeg tror hemmeligheden er kompromis, humor, og at vi har fået to dejlige børn.

Han fortæller, at egentlig ikke var 100 procent sikker på, at han ville fri under ekspeditionen

- Lisa var jo egentlig den første, der røg ud. Allerede to timer efter, vi var ankommet. Der spurgte de mig, om jeg ville fri, men der sagde jeg nej. Hun kom jo heldigvis ind igen, fortæller Christian.

Selvom han fik sin elskede hustru ud af programmet, er det ikke fordi, han savner livet på øen.

- Jeg har aldrig prøvet noget så røvsygt. Og det er så svært mentalt. Men dysterne sidder i en og det adrenalinkick, men det med at sidde på en ø i 50 grader, hvor der ikke sker noget, det savner man ikke.

I dag er parret flyttet fra Randers og bor nu i Lisas fødeby ved Djursland.