Sandheden om hed 'Paradise'-flirt: Det er blæst helt op

Klara Montes og Jonass Jensen flirter i årets 'Paradise Hotel', men et ekstremt fokus fra produktionen og de andre deltagere var med til at ødelægge det

Det er ikke meget 'action' Klara Montes har leveret i årets 'Paradise Hotel'.

Gang på gang har fyrene måttet gå skuffede i seng efter at have bagt på hende hele aftenen. Men det lykkedes Jonass at få et kys af den smukke brunette, der dog siden valgte at trække følehornene til sig.

Presset fra produktionen og de andre deltagere blev så heftigt, at hun simpelthen ikke kunne overskue opmærksomheden.

- Jeg tror, at det bliver kørt så meget op, fordi der ikke sker noget derinde, så er det spændende. Jeg kunne godt mærke, at det ville blive kørt så meget op. Det hele var bare en irriterende situation, siger Klara Montes i videoen over artiklen.

Klara Montes da Ekstra Bladet mødte hende i Mexico, hvor programmet optages. Foto: Janus Nielsen

Hun gæstede Ekstra Bladets tv-studie sammen med sidste års vinder Lenny Pihl.

- Var der noget imellem dig og Jonass?

- Helt sikkert, der var en eller anden connection. Vi havde det jo skide godt sammen. Jeg tror, det var trygheden, for alle, jeg snakkede med, røg jo ud. Vi havde det 100 procent godt med hinanden. Men jeg var bare så frustreret over, at det skulle køres op til noget, det overhovedet ikke var, fortæller Klara Montes.

Jonass er en populær fyr i 'Paradise Hotel', men han måtte kæmpe hårdt for at få et kys af Klara. Foto: Janus Nielsen

Hun kunne både mærke, at forholdet til Jonass var ved at blive kørt op, når hun i sync talte med produktionen, og når de andre deltagere fik lange blikke.

- Jeg fik hele tiden spørgsmål til det, og det var det eneste, jeg skulle snakke om. Det handlede hele tiden om det, og jeg syntes, det var så irriterende, for det var slet ikke så seriøst, som folk fik det til at ligne, siger Klara Montes.

- Det er måske også med til at ødelægge det for dig og Jonass, fordi du trækker dig?

- Ja, lige præcis. jeg havde slet ikke lyst til, at folk kiggede hele tiden, og hvis vi snakkede sammen, blev der luret ekstra meget. Slap nu af, sukker hun og runder af.

- Det var for meget.

Hør Klara Montes fortælle om frustrationen ved at være centrum i en kærlighedsromance, der ikke rigtigt eksisterede, i videoen over artiklen.

Du kan også se hele studiet med de to paradisoer herunder: