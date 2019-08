Sangerinde om hobby: - En måde at tilfredsstille mig på

Sangerinden med det sjove navn Kwamie Liv har kun lavet et studiealbum.

Men til gengæld er hun begyndt at spytte tegninger ud. Det fremgår af hendes Instagram, hvor små stregtegninger af mennesker, der taler sammen, er det gennemgående motiv.

- Det er noget, jeg har dykket virkelig dybt ned i det sidste år. Jeg har hundredvis af tegninger. Det er en måde at tilfredsstille mig på, ligesom at skrive sange, fortæller Kwamie Liv til Ekstra Bladet.

Den nye hobby, der ifølge Kwamie ikke er en ny karrierevej, opstod, da hun skulle indspille sit debutalbum 'Lovers that Come and Go'.

- Det kom til mig, mens jeg sad i studiet og havde mistet min stemme. Så fik jeg et stykke papir og har ikke set mig tilbage siden. Det er virkelig noget, jeg bruger meget tid på. Det var ikke en større plan med det til at starte med. Det var der heller ikke rigtig med musikken, men det er noget, jeg kan lide at gøre, og så gør jeg det bare, fortæller hun.

- Du kan jo begynde at levere til Ekstra Bladet?

- You know, lets talk! Det kan godt være, lyder det fra Kwamie Liv.

- Har du nogen politiske holdninger i dine tegninger?

- Jeg laver ikke tegninger for at provokere nogen. Det er det eneste sted i mit liv, at jeg har et frirum. For mig er tegningerne bare lidt for sjov, det kan være en samtale med venner, der bliver til en historie.

Til september skal Kwamie Liv udstille på Alice Folker Gallery i Store Strandstræde ved Nyhavn.

Men allerede 18 august kan man opleve Kwamie Liv, når hun medvirker i programmet 'Toppen af Poppen' på TV2. Her skal hun fortolke sange af de andre medvirkende, Medina, Anders Blichfeldt, Carl Emil Petersen, Chief 1, Cæcilie Norby og Teitur.

