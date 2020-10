Sangerinde sælger efter tre år: Milliongevinst

Caroline Henderson står til at tjene to millioner på at have ejet en lejlighed i tre år

Det blev ikke et langt bekendtskab med et af de dyreste lejlighedsområder i Danmark for sangeren Caroline Henderson.

Hun sælger nemlig sin 135 kvadratmeter store ejerlejlighed efter kun tre år i Nyhavn.

Det skriver boliga.dk.

Og det bliver skam ikke uden fortjeneste, når sangeren sælger sin store lejlighed.

I 2017 gav hun nemlig 6,5 millioner for adressen, og i dag skal hun have 8,5 for herligheden.

Boligen er i et af de dyreste boligområder, hvor man i gennemsnit smider 52.700 kr. pr. lejlighedskvadratmeter.

Et hjem på over 100 kvadratmeter koster derfor over 5,2 millioner kroner.

Caroline Hendersons lejlighed er udbudt til cirka 63.000 kroner pr. kvadratmeter, og det er altså derfor langt over gennemsnittet for prisen i området.

Du kan se lejligheden her.