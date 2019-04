Sangerinde siger ja til kendt tv-program

Den 54-årige jazzsanger Cæcilie Norby er et af de kendte ansigter, der skal medvirke i det populære musikprogram 'Toppen af poppen', der bliver sendt på TV2.

Her fortolker kendte sangere og musikere hinandens musik. I år finder optagelserne sted på Fanø.

Norby, der for alvor blev kendt som den ene halvdel af popgruppen OneTwo, var ikke i tvivl, da hun blev spurgt, om hun ville være med.

'Jeg synes, at det er det bedste musikrelaterede tv-program i Danmark lige nu. Befriende frit for konkurrence og opkørt iscenesættelse', fortæller hun i en mail til Ekstra Bladet.

'Her er plads til at tage chancer for kunstnerne - og for at få indblik og der i gennem respekt for andre kunstnere og sider af det brede musikalske udtryk', tilføjer hun.

Sammen med Nina Forsberg, den anden halvdel af OneTwo. Foto: Ritzau Scanpix

Se også: Norby truer med stop

Norby har for tiden travlt med sit band, Sisters in Jazz, men har forberedt sig til optagelserne ved at lytte til de seks andre medvirkendes bagkatalog.

Hun glæder sig til at 'lære nogle nye skønne mennesker at kende' og til 'mange musikalske højdepunkter - måske nattejamsessions'.

Udover Norby medvirker også Anders Blichfeldt fra Big Fat Snake, Teitur Lassen, Chief 1, Kwamie Liv og Carl Emil Petersen, der tidligere var en del af Ulige Numre.

'Toppen af poppen' sendes til efteråret på TV2.

Se også: 'Toppen af Poppen' tager til Fanø