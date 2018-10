Sangerinde tjener fedt på hussalg

Toppen af Poppen-stjernen Ida Corr gav over en halv million i rabat for villa på Amager

Når til salg-skiltet står plantet i forhaven, kan handlen gå mange veje.

En af de mest normale er dog, at sælger viser sin gode vilje og lader køber komme til kvadratmetrene en anelse billigere end til den pris, der egentlig stod på salgsopstillingen.

Og det er også, hvad den landskendte sangerinde Ida Corr har gjort.

Det skriver Boliga Kendte.

Sammen med sin daværende partner, Jens Waltorp Sørensen, udbød den aarhusianske sangerinde nemlig sidste sommer parrets hjem i Dragør på Amager til salg.

Den gang lød prisen på 6.995.000 kroner, men nu viser den netop tinglyste handel, at et sæt nye ejere er kommet til adressen med en rabat på 595.000 kroner. Den endelige salgspris er således endt på 6,4 millioner kroner, skriver Boliga.

Ida Corr har valgt at give et afslag på 595.000 kroner på huset i Dragør. Foto: EDC Living

Over 30.000 kroner pr. kvadratmeter

Ida Corr har været en fast del af den danske musikscene siden starten af 00’erne og har blandt andet verdenshittet 'Let Me Think About It' og den platin-sælgende Kato-single 'Sjus' fra 2010 stående på CV’et.

Det var også i 2010, at Corr og Waltorp ifølge oplysninger fra Boliga investerede i villaen i Amager-kommunen.

Dengang betalte de to godt 3,6 millioner kroner for de 179 kvadratmeter, der ikke ligger langt fra kysten.

Trods rabatten kan det tidligere par dog glæde sig over, at huset ikke bare er gået for en del mere, end de selv gav for det for otte år siden. Prisen ligger også over gennemsnittet for Dragør.

Ifølge oplysninger fra Boliga er de villaer og rækkehuse, der blev solgt i postnummeret i årets første halvdel, nemlig i gennemsnit gået for 30.282 kroner pr. kvadratmeter, mens kvadratmeterprisen på Corr og Waltrops hus er endt på 35.757 kroner.

Se villaen her.

