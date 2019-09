Sanne afviser rygter: Det er en and

Alt er i den skønneste orden.

Sanne Salomonsen fejer sejlivede rygter om bittert uvenskab mellem hende og Anne Linnet af bordet.

- Det er en and, siger hun.

Tidligere på ugen kom det frem, at to Anne Linnet-sange blev fjernet fra højaktuelle ’Sanne - The Musical’.

Mens musicalens instruktør beskrev ændringen som et spørgsmål om rettigheder, forlød det samtidig, at det i virkeligheden var udtryk for uvenskab mellem Linnet og Salomonsen.

Kreeret krise

Sanne Salomonsen, Anne Linnet og Lis Sørensen har gennem foråret og sommeren været på en populær arena- og festivalturné.

Genkomsten når sit endelige søndag i Tivoli, og det bliver en fredelig afskedskoncert, fastslår Sanne Salomonsen.

- Hele det billede, der har været skabt af os … Der blev kreeret en krise.

- Og det har der ikke været noget af.

- Vi har vitterligt bare haft en fest og nydt at stå som voksne kvinder og lære hinanden at kende fra bunden af igen, siger hun.

Sur i 38 år

Sanne Salomonsen medgiver, at trioen i DR-dokumentaren ’Anne, Sanne og Lis’, der ledte op til genkomsten, blotlagde interne stridigheder.

- Der var et moment, og det var måske det, vi huskede, da udsendelser blev lavet.

- Men der er gået 38 år, og hvem fa’en gider at være sur i 38 år?

- Det er der ingen af os, der gider, så det var bare befriende og skønt at se hinanden igen, siger hun.