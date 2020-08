Sanne langer ud: Mangel på respekt

Sanne Salomonsen er skuffet. Over regeringens måde at behandle kulturlivet på under coronakrisen.

Selv har den 64-årige sangerinde været ude at spille nogle enkelte gang i takt med, at restriktionerne er blevet lempet. Men langtfra alle kunstnere er så heldige, og hun føler, at de lades i stikken af regeringen.

- Vi kunstnere er altid de første til at stille op, når det handler om velgørenhed. Så kan vi vel også forvente at få hjælp, når vi trænger. Min branche er ved at gå i stykker. Vil skal til at køre den op igen fra nul, men regeringen tænker ikke på os.

- Har du en besked til kulturminister Joy Mogensen?

- Nej, for hverken hun eller regeringen forstår det. Jeg synes, det er mangel på respekt og forståelse.

Se også: Fortvivlet Sanne Salomonsen: - Jeg har mistet fucking mange penge

Sanne Salomonsen fortalte midt i juli til Ritzau, at coronakrisen har været en rigtig dyr omgang for hende.

- Jeg har mistet et helt års indtægt, og derfor er det virkelig hårdt. Vi får jo ingen hjælp eller støtte nogen steder, så det er barskt, siger Sanne Salomonsen.

- Jeg har mistet så fucking mange penge, og jeg aner ikke, hvad jeg skal gøre. Men sådan er det, sagde hun dengang.