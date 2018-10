Sanne om historisk ringe seertal: - Jeg skal ikke stå på mål

Sanne Salomonsen slår en kæmpe latter op, da Ekstra Bladet kontakter hende for at få en kommentar til de historisk ringe seertal for 'Live', hvor hun sammen med Lina Rafn er coach for de håbefulde sangere.

Programmet har de seneste tre fredage haft færre end 200.000 seere på trods af en placering i såkaldt 'primetime' fredag aften, og er i gennemsnit blevet set af blot 285.000.

Dermed er 'Live' det mindst sete fredagsunderholdningsprogram i over 20 år. Det viser en gennemgang af tal fra Kantar Gallup TV-Meter og Seer-undersøgelsen.

- Prøv at høre... Jeg skal ikke stå på mål for et program, der bare er blevet sat på en forkert dag, siger den 62-årige rockmama venligt, men bestemt med henvisning til den notorisk umulige konkurrence fra 'Vild med dans' på TV2.

- Det er faktisk et skidegodt program. At der så ikke har været nogle seere, er jo så bare ærgerligt, men ikke noget, jeg har kunnet gøre noget ved.. Jeg håber bare, at Danmarks Radio finder et bedre tidspunkt at sende det. Det er synd, at programmet ikke har fået de seere, det fortjener, tilføjer hun.

Tidligere på året var den kendte sangerinde for første gang dommer i 'X Factor', som er Danmarks mest sete fredagsunderholdningsprogram med 1,5 millioner seere i gennemsnit. Men faldet fra tinderne generer ikke Sanne:

- Det er da klart, at det er sjovt at være med i en succes, men det her ('Live', red.) har også været rigtig fedt at lave, fordi der har været andre musikalske muligheder, som der ikke var i 'X Factor', vurderer hun.

Masser af tilbud

Hun glæder sig over, at de fleste medvirkende i programmet allerede er kommet videre i musikbranchen.

- De har alle sammen fået masser af tilbud – også dem der er røget hjem. Vi har udviklet nogle fede kunstnere, som skriver deres eget materiale og som ikke bare er nogen, der synger i en mikrofon, siger hun.

- Så du synes i virkeligheden, at de er kommet bedre igennem end de medvirkende i 'X Factor'?

-Nej, nu skal du holde op med at sammenligne med 'X Factor', for det gør jeg ikke. Jeg siger bare, at vi er lykkedes.

Sanne Salomonsen var det friske pust i 'X Factor' i programmets 11. og sidste sæson på DR1. Her ses hun med Remee og Thomas Blachman. Foto: Mogens Flindt

- Hvis der kommer en anden sæson, siger du så ja, hvis du bliver spurgt?

- Ja, det tror jeg da gerne, jeg ville, for jeg synes, det er meget relevant.

Sådan gjorde vi Ekstra Bladet har set på tv-programmer på DR1 og TV2 på fredage mellem klokken 19.55 og 20.15. Tallene stammer fra Kantar Gallup TV-Meter og Seer-undersøgelsen. Sportsbegivenheder, film og enkeltstående programmer som eksempelvis dokumentarfilm er ikke regnet med. Vi har set på perioden 1. januar 1998 til 13. oktober 2018. Bemærk: Fra 2008 har Kantar Gallup inkluderet tidsforskudt sening op til syv dage efter broadcast i sin måling.

Finaleafsnittet af 'Live' sendes fredag klokken 20 på DR1.

