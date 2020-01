Sara Bro i bikini-opråb med modigt billede

De sociale mediers overflod af åleslanke kvinder og deres smukke kroppe får nu Sara Bro til at råbe op.

Hun vil have alle kvinder - stor som lille, tyk som tynd, glat eller bulet af appelsinhud til at turde stå frem og vise dem selv, som de der.

Hun bruger selv et socialt medie - Instagram - til at komme med sin opfordring.

Her afslører 45-årige Bro også, at hun har haft et ret anstrengt forhold til sin krop, efter hun er blevet mor to gange.

Sara Bro er mor til Miriam og Fritz. Foto: Mogens Flindt

'Selvom de 37 kilo jeg tog på i løbet af mine 2 graviditeter var baseret på daglige kolde flaske colaer og daglige iceblends med pariserlinser, så gennemgik min krop også en forvandling som ikke handler om kilo, men om forandring. Kejsersnit, strækmærker, amning, behovsudsættelse, ansvar, hormoner, perspektiv. I spejlet så jeg en fremmed person, med mit ansigt på. Selv mine tanker var fremmede for mig', skriver hun blandt andet i opsalget.

Se også: Legendarisk DR-program får ny vært

Her fortæller hun også, at hun efterhånden har fundet til rette i sin nye krop, men at hun kan stadig have dage, hvor det er svært at vise sig i badetøj.

'Det har taget mig lang tid at acceptere mig selv som mor. Jeg vil gerne sige at jeg er kommet helt over det og gir 0 fucks, men jeg blir stadig nogle dage ligeså chokerede som mine surfcamp venner over at jeg har 2 børn, og lidt genert over fx at ha bikini på.

Hvis vi allesammen viser vores kroppe som de er, så er der ingen der skal spekulere over om de tør ha bikini på', skriver Sara Bro.

Sara Bro er lige nu på ferie og derfor ikke mulighed for at uddybe sin holdning yderligere, men Ekstra Bladet har fået lov til at bringe opslaget, der allerede har fået mange kommentarer. Blandt andet fra sangerinden Anna David, der skriver: 'Mega smukt (både krop og tekst)'

Se også: Deler hudløst ærligt billede: Nu hyldes DR-kendis

Sara Bro har netop friet til sin kæreste, Lasse Lund, under deres ferie i Costa Rica.

Se også: DR-vært jubler: Han sagde ja!