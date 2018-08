Sarah fra 'X Factor' afslører: Jeg er blevet en mand

I 2011 vandt den bare 15-årige Sarah Skaalum Jørgensen fjerde sæson af 'X Factor'.

Siden skiftede hun navn til Cane og begyndte processen omkring at skifte køn. Og det er nu lykkedes, fortæller den tidligere sanger, der nu hedder Noah, i det nyeste nummer af Her & Nu.

- Jeg har været på testosteron i to måneder. Hårvæksten er så småt begyndt. Jeg er også kommet op på 70 kilo. For første gang vejer jeg mere end Sika. Min stemme er blevet dybere og knækker engang imellem som en teenagedreng. Der sker virkelig mange ting på samme tid. Testosteronet går ind og slår østrogenet ned, så jeg er faktisk kommet i overgangsalderen med alt fra hedeture til, at jeg pludselig begynder at tude, lyder det fra Noah, der blev gift med kæresten Sika for fire år siden.

Sika og Noah har været gift siden 2014 og drømmer om at blive forældre. Foto: Privat

Vil under kniven

Noah fortæller endvidere, at han om et år kan blive indstillet til hysterektomi, hvor han får fjernet hele sit underliv. Og endelig har den 23-årige endnu et ønske til sin 'nye' krop.

- Jeg vil gerne have en særlig kikkertoperation, hvor de foretager en fedtsugning og flytter brystvorterne. Den vil de gerne lave, når jeg har været på testosteron i seks måneder, fordi hormonbehandlingen automatisk reducerer noget af det kvindelige brystvæv, fortæller han til ugebladet.

Se også: X Factor-Sarah er blevet gift

I dag drømmer Noah og Sika om at få deres egen familie og er begyndt i fertilitetsbehandling, som de fortæller meget ærligt om på deres fælles Youtube-kanal Helt Almindelige Unormale Foældre.

Til Ekstra Bladet fortæller Sika, at kanalen har bred opbakning:

- Jeg har dagligt kontakt med vores følgere og får at vide, at vi har skabt noget unikt på en platform som før har været mere ungdommelig.

- Vi har følgere fra 10-68 år gamle, vi kan fornemme at vi spænder bredt, og at folk specielt er glade for vores videoer hvor vi åbner op om intime og alvorlige emner i forhold til Noahs transition og vores fertilitetsbehandling, tilføjer hun.

Se også: 'X Factor'-Sarah: Jeg vil ikke have mine bryster. De skal fjernes