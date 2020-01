Sarah Grünewald: Derfor er min kæreste hemmelig

En lykkelig Sarah Grünewald afslørede midt i januar, at hun igen har fundet kærligheden efter skilsmissen fra Rasmus Backhaus, som hun har sønnen Luis på fire år med.

På Instagram delte 'Vild med dans'-værten et billede, hvor hun holdt i hånd med en mand, og over for Ekstra Bladet bekræftede hun, at der var tale om en ny kæreste. Hun ønskede dog ikke at sætte flere ord på forholdet.

Det ville hun dog gerne, da hun tirsdag aften dukkede op til Søren Le Schmidts show til modeugen. Her var det tydeligt, at 35-årige er forelsket i øjeblikket.

- Jeg synes virkelig, at det allerede er et fedt år. Jeg har jo fået en ny kæreste, og det er virkelig rart, fortalte Sarah Grünewald til Ekstra Bladet.

Tv-værten ville dog stadig ikke løfte sløret for identiteten på hendes nye kærlighed.

- Vi holder det lige hemmeligt lidt endnu. Jeg tror, det handler om, at når man er en offentlig person, så er det meget rart at tage det i vores eget tempo, for at vi bare lige har hinanden lidt privat først, sagde hun.

En forelsket Sarah Grünewald strålede, da hun tirsdag aften mødte op til Søren Le Schmidts show til modeugen. Foto: Anthon Unger

Har ikke mødt sønnen

Hvis alt går efter planen, skal man dog ikke vente alt for længe, før de to står frem sammen som kærester.

- Der kommer ikke til at gå lang tid. Altså, vi går også og holder i hånd på gaden og sådan noget. Mere hemmeligt er det heller ikke. Men jeg tror bare, at det for mig er en stor beslutning, sagde hun.

Sarah Grünewald fortalte, at den nye kæreste endnu ikke har mødt sønnen Luis, da det stadig er lidt for tidligt.

Mere ville hun dog ikke fortælle om kæresten, og hun blev igen hemmelighedsfuld, da hun blev spurgt, om han også er en del af tv-branchen.

- Det er helt hemmeligt. Men han er sød, grinede hun.

Det var tilbage i februar 2019, at Sarah Grünewald og Rasmus Backhaus fortalte, at de skulle skilles efter fem års ægteskab. Men nu blomstrer kærligheden altså igen for hende et års tid efter skilsmissen.

