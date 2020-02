Sarah Grünewald jubler over nyt hjem

'Vild med dans'-værtinden har meget at glæde sig over disse dage

Tilbage i januar kunne Sarah Grünewald afsløre, at hun igen har fundet kærligheden efter skilsmissen fra Rasmus Backhaus, som hun har sønnen Luis på fire år med.

Hun har dog været meget hemmelighedsfuld omkring sin nye flamme, men til Zulu Awards for et par uger siden sad parret og kyssede under showet.

Her er Grünewalds nye kæreste

Nu løfter hun også sløret for yderligere detaljer om kæresten:

- Vi har det så dejligt sammen. Han hedder Benjamin og er musikproducer. Vi har mødt hinanden på bådudlejningen på Christianshavn. Min søn har også mødt ham nu - bare som min ven, fortalte Sarah Grünewald, da Ekstra Bladet fredag aften mødte hende på den røde løber til Billed-Bladets TV-Guld.

Sarah Grünewald med sin nye kæreste til Zulu Awards. Foto: Anthon Unger

Her kunne 'Vild med dans'-værtinden desuden fortælle, at det ikke kun er på kærlighedsfronten, hun har heldet med sig i øjeblikket:

- Jeg har netop lejet et hus i Valby på 140 kvadratmeter med to små gårdhaver. Jeg blev tagget i et opslag med det på Facebook, så slog jeg til, og så var jeg mega heldig. Så jeg flytter i næste uge og har det de næste to år, fortalte hun glad.

- Jeg har ikke det store forhold til Valby, men jeg har fundet ud af, at det er virkelig hyggeligt, og jeg kender faktisk en del, der bor der. Lige rundt om hjørnet ligger der en kaffebar, der spiller jazzmusik og har lækre kager, det er vildt dejligt, fortsætter hun.

Selvom kærligheden blomstrer mellem Sarah og Benjamin, var han dog ikke med på den røde løber.

- Ben er med i aften, men han er derinde. Det er meget mit arbejde det her, og det er meget lidt hans. Det passer ham fint at være lidt i baggrunden. Ikke at han er hemmelig eller noget.

