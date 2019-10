Sarah Grünewald taler ud om skilsmisse: Har kysset en ny

Tv-værten Sarah Grünewald kunne i februar bekræfte, at hun og ægtefællen Rasmus Backhaus havde valgt at lade sig skille.

At kærligheden ikke holdt, var noget de selv bekræftede på Instagram, men også med ønsket om at der blev værnet om privatlivets fred. Nu kommenterer hun selv skilsmissen, der tog hårdt på hende, og som medførte en knude maven, da hun skulle fortælle sin tidligere ægtemand, at hun var begyndt at kysse på en ny.

Kemien har nemlig været god imellem dem, og de valgte at fortsætte som venner. Blandt andet fordi de sammen har sønnen Luis.

- Jeg kan godt mærke, at en skilsmisse også indebærer et samarbejde, og der ligger rigtig mange ting i det her med at være venner. Venner skal være ærlige, og når man går fra hinanden, og man er unge, som vi er, så møder man også nye bekendtskaber. Tør man så at sige det?, spørger 35-årige Sarah Grünewald i podcasten 'Fårking far', der har Mattias Hundebøll som vært.

Ubehag var følelsen, Sarah Grünewald havde i kroppen, da snakken skulle tages.

Livet er dog heldigvis forunderligt nogle gange, og selvom hun og Rasmus ikke længere danner par, så tog han det faktisk ganske pænt, da hun fortalte, at hun havde kysset med en ny mand.

I podcasten fortæller Sarah Grünewald, at hun fik 'en knude i maven' over, at der var noget, hun ikke kunne dele med Rasmus Backhaus.

Efter at have taget mod til sig, sagde hun det.

- Der har vi haft nogle processer, hvor jeg har måttet tage tilløb til simpelthen at sætte mig ned og sige 'prøv at høre her. Jeg har faktisk kysset med denne her fyr, som faktisk var meget sød. Det var så også det, men hvordan har du det med det', forklarer hun og tilføjer om reaktionen.

- At få den reaktion, at han siger 'hvor er det dejligt, at du går ud og får noget kærlighed. Det er dejligt, at der er en, der kysser dig og synes, du er dejlig, for det er du jo'.

Har grædt som aldrig før

Dermed ikke sagt, at bruddet har været nemt for den tidligere model, for det har det ikke været. Værten for podcasten, Mattias Hundebøll, vil nemlig vide, hvordan det var at nå til den erkendelse, at forholdet var slut. Og hertil lyder svaret:

- Erkendelsen ligger på toppen af et bjerg, som man har besteget med enormt mange overvejelser, frustrationer og ked-af-det-hed, det har været rigtig hårdt for at sige det helt ærligt. Det har været enormt sorgfuldt, og jeg har grædt, som jeg aldrig har grædt før, siger hun og fortsætter.

- Jeg har grædt fra min inderste, inderste knogle over den mand, som jeg virkelig, virkelig elsker. Da jeg mødte Rasmus, var jeg ikke ét sekund i tvivl om, at han var manden i mit liv, og at han var manden, jeg ville have et barn med, for han var klart det smukkeste menneske, jeg nogensinde har mødt.

Parret gik fra hinanden allerede i september sidste år, selvom det først kom offentligheden for øre et halvt år senere. I dag samarbejder de omkring deres søn, og de har også været på ferie sammen – uden barn. Selv om kærligheden ikke holdt, er hun glad for, at venskabet har kunnet bestå.

- Det gør mig stadig til den heldigste kvinde i Danmark, at jeg har et barn med ham, siger hun.

Det nu tidligere par blev gift i 2014. Ekstra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Sarah Grünewald, der på en sms meddeler, at hun ikke ønsker at udtale sig.