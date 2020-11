Sarah Grünewald taler ud om stor sorg

Sarah Grünewald delte tidligere torsdag en stor sorg med sine mange følgere på Instagram.

Her fortalte tv-værten, at hun tidligere i november havde mistet sin storebror, Kai, der gik bort.

'For 3 uger siden kyssede jeg dig farvel i Tyskland, velvidende at det var sidste gang jeg så dig! Den 10/11 blev himlen så den fineste stjerne rigere. Jeg vil lukke øjnene indimellem og stadig slingre ned af Vesterbro med dig i dine lange arme,' skrev hun på det sociale medie, hvor hun delte et billede af hende og Kai.

Knust Sarah Grünewald: Min bror er død

Ekstra Bladet har uden held forsøgt at få en kommentar fra Sarah Grünewald i løbet af dagen, men på Instagram åbner hun nu yderligere op om den enorme sorg. Det sker i en story på sin Instagram-profil.

Her starter hun med at takke for de mange beskeder, hjerter og tanker, hun i løbet af dagen har modtaget.

- Det var ret overvældende for mig - også at dele med jer, at Kai, min storebror, ikke er her længere, siger hun og fortsætter:

- Kai døde af kræft, og for en måned siden fløj min lillebror og jeg ned til ham uden for Düsseldorf og kyssede ham farvel. Han blev faktisk begravet i dag, så jeg har tændt et lille lys for ham.

Ville bare være Sarah

Hun fortæller, at hun tog direkte fra besøget hos broren til 'Vild med dans'-showet Knæk Cancer, hvor hun blev passet godt på af produktionen og også slap for at læse nogle beskeder op, der mindede hende for meget om den situation, hun selv stod i.

I storyen fortæller Sarah Grünewald, at hun helt bevidst ikke har delt nyheden om dødsfaldet med offentligheden før nu, 'fordi hun bare havde brug for at gå på arbejde og være Sarah' uden at alt for mange kendte til brorens død.

- Det kender I sikkert godt, når man ikke har det vildt godt. Når der kommer en og lægger en hånd på en, så kan man nogle gange godt blive meget ked af det, og jeg tror egentlig bare, at jeg havde brug for at gå på arbejde og være professionel.

- Når det er sagt, så er det også bare en privat ting, der involverer rigtig mange mennesker, der er rigtige kede af det lige nu, for han var så vidunderligt et menneske, siger hun og sender endnu en tak til følgerne.

Fredag aften er Sarah Grünewald igen tilbage på arbejde, når TV2 sender 'Vild med dans'. Og det glæder hun sig til, siger hun i storyen.