Sarah Zobel taler ud efter bruddet med Burhan G

Den 44-årige Sarah Zobel er ved at komme ovenpå igen, efter hun og popsangeren Burhan G i januar meddelte offentligheden, at de ikke længere danner par.

Et brud, der har været meget hårdt og har taget lang tid at komme igennem.

Det fortæller hun i et stort interview med ugebladet Femina.

Her forklarer hun, at hun lige nu bor alene med hende og Burhan G's fælles barn Dallas og to børn, hun har fra sit tidligere ægteskab med Alexander Kølpin.

- Mit liv lige nu ser sådan ud, at jeg bor alene med tre børn i meget forskellige aldre. Det er selvfølgelig delt op, fordi der er to fædre. Jeg har de to store hver anden uge og den lille det meste af tiden. Jeg synes, hånden på hjertet, at jeg har haft lige lovlig mange skift de sidste fem-seks år i mit liv. Jeg trænger til noget ro. Det tager tid at blive hel igen. Og det her er endnu en omgang... hvor jeg skal slå rødder et nyt sted, siger Sarah Zobel i interviewet.

Sarah Zobel fortæller, at hun er ved at komme sig efter bruddet. Foto: All Over Press

Sarah Zobel fortæller, at hun den seneste tid har gået igennem stor sorg i sit liv, hvor hun både har oplevet dødsfald og et svært brud med sin kæreste, men at det har hjulpet hende til at være stærkere.

- Uden at ville lyde rødstrømpeagtig, så har jeg det sidste stykke tid fundet ud af, hvor stærk jeg egentlig er. Jeg er blevet konfronteret med rigtig mange ting på det seneste. Jeg mistede både min mormor og min far og min kæreste inden for et år. Så den sidste tid har været en lektion i at miste. Det tager selvfølgelig tid at komme igennem. Man skal også være i det. Græde, alle de gange, der skal grædes. Slå ind i væggen og være sur på livet. Men jeg føler faktisk, at savn og sorg ligesom prikker huller i hjertet, så man lettere kan give og modtage kærlighed, siger hun i interviewet med Femina.

Se også: Burhan G's fede gevinst: Tjener millioner på hus-salg

I interviewet fortæller Zobel, at hun lige nu arbejder på en bog, som snart kommer på gaden. Bogen handler om forældreskabet og tager på mange måder udgangspunkt i sin egen barndom.

Men glæden ved den nye bog, må hun nyde alene, lyder det den smukke psykolog. Hun er nemlig ikke på udkig efter en ny mand.

- Jeg skal lige lande efter mit brud nu. Jeg skal lige finde mig selv igen. Og så skal jeg fokusere på mine børn og mit arbejde. Jeg kan godt lide den ro, der er i at være alene. Men jeg synes da også nogle gange, at det er lidt trist. Aleneheden omkring éns børn kan godt være lidt trist, fortæller hun og understreger, at hun skal være helet, før hun vil involvere sig i et forhold til en ny mand.

Se også: Sarah Zobel: Sådan går det efter Burhan

Offentliggjort på Instagram

Zobel og Burhan G, der blev kærester i 2013, delte samtidigt på Instagram en enslydende besked i januar, hvor de gjorde det klart over for offentligheden, at de har forladt hinanden.

'Det er med sorg i hjertet at meddele jer, at vi går hver til sit. Som mange ved, er det en forfærdelig beslutning at skulle træffe. Både for os og i forhold til børn. Vi har fået dejlige Dallas, som vi elsker overalt og altid vil være fælles om. Vi håber på ro og forståelse'.

I 2012 gik Zobel fra den tidligere balletdanser Alexander Kølpin, som hun har to børn med. Ganske kort tid efter sprang Burhan G og Sarah Zobel officielt ud som kærester.

Burhan G har tidligere fortalt åbent om, at det var svært at komme ind på livet af Sarah Zobels familie, da de sprang ud som kærester meget kort tid efter, at hun og Alexander Kølpin var gået fra hinanden.

I december 2015 blev popsangeren og psykologen forældre til sønnen Dallas.

Her ses Sarah Zobel og Burhan G sammen til DMA i 2016. Foto: Mogens Flindt

Købte hus

Efter bruddet har Sarah Zobel givet håndslag på handlen af sit nye domicil - en 152 kvadratmeter ejerlejlighed i indre København.

Pris: 8,8 millioner kroner.

I anledning af købet har Sarah Zobel optaget et realkreditlån i boligen for 5,2 millioner kroner.

Alt i mens er Burhan G blevet boende i sin villa i whiskybæltet nord for København. Her har han investeret i mursten for 8,5 millioner kroner i 2015. Sarah Zobel boede her i en periode.

Parret ejede også en herskabslejlighed i København sammen, men den solgte de i 2014 for 6,8 millioner kroner, angiveligt fordi Burhan G var nervøs for at genere sine naboer, når han spillede musik.

Hele interviewet med Sarah Zobel kan læses i Femina, som er på gaden 2. august.