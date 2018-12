Sarahs stille nytår: Alene med barn og hund

Hele efteråret har vi fredag efter fredag set Sarah Grünewald i den ene drøm af en kjole efter den anden. Men den 34-årige 'Vild med dans'-vært behøver ikke at iføre sig det helt store skrud i aften, når 2018 bliver til 2019.

Sarah Grünewald har udsigt til en ganske rolig nytårsaften i selskab med sin søn og sin hund, mens hendes mand, Rasmus Backhaus, er på arbejde som dj.

- Som det ser ud nu, skal jeg være i vores skønne lejlighed med kaviar, en god lp, Luis, og så Hr. Jensen, der lige som andre hunde skal holdes i poten hele aftenen, da krudt og raketter aldrig bliver hans yndlingslyd, siger Sarah Grünewald til Billed Bladet.

Over for Ekstra Bladet uddyber hun, at hun ser frem til en hyggelig aften med de to små.

- Sidste år holdt vi også et roligt nytår alle fire. I år skal min mand arbejde, og på trods af festlige tilbud med hygge hos venner så synes jeg, at tanken om en pyjamas, mine to mindste drenge - Hr. Jensen og Luis - er så dejlig og helt rigtig, siger hun.

Sarah Grünewald ved, at sådan en fredelig nytårsaften måske ikke er alles foretrukne måde at gå ind i et nyt år på, men for hende er det helt perfekt.

- Der er rigeligt med fester hele året. Jeg vil gerne gå ind i det nye år i vores dejlige lejlighed med Luis under den ene arm og en fyrværkeri-forskrækket hund i den anden. Måske giver det ikke mening for mange, men det giver kæmpe mening for mig, siger hun.

Sarah Grünewald har i slutningen af december kunnet høres på P3, hvor 'Vild med dans'-værten har sendt 'Skammekrogen' med Jacob Weil.