Sasha Klæstrup afslører: - Jeg skal have lavet min røv

Sasha Klæstrup er kendt for at have, hvad hun selv kalder 'porno-bryster', og nu er det altså blevet tid til, at røven skal matche.

Derfor har hun besluttet at tage til Istanbul, hvor operation skal foretages.

det fortæller hun til Ekstra Bladet, da vi møder hende til Reality-fodbold i Frederiksberg Hallerne.

Og der er en bestemt grund til, at det er røven, der skal have en tur denne gang.

- Jeg har en rigtig mor røv, og det er ikke alle, der har det, men det har jeg, og jeg vil rigtig gerne have den lavet.

Og forventninger er der helt styr på.

- Jeg forventer at få en stor lækker røv, lyder det fra den smilende realitystjerne, der har været med i Divaer i Junglen.

Brysterne skal også have en tur

Men det stopper ikke ved røven, det er nemlig også blevet tid til, at brysterne skal have endnu en tur.

- Jeg skal også have lavet mine bryster igen på mandag, så det er den store makeover. De skal helt op og sidde i halsen. Jeg har brugt rigtig mange penge på det.

Sasha vil dog ikke fortælle, om det er sponsoreret tur til Istanbul, hun skal på, eller hvem, der betaler for de nye bryster.

