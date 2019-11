Sasha Klæstrup skal tage ti kilo på: Jeg får hjælp

Sasha Klæstrup har altid været ærlig omkring, at hun elsker det falske look.

Derfor lægger hun sig også gang på gang under kniven for at give de i forvejen falske bryster et løft, og derfor lægger hun sig under kniven for at få en større mås.

Eksemplerne på kendisser, der har fået skamferet ansigt eller bryst er flere, men Sasha Klæstrup frygter ikke, at hun ender som endnu en plastik-freak.

- Jeg fik en besked, hvor der stod, om jeg ikke frygtede, at jeg kom til at ligne Gustav (Salinas, red.) eller Stephanie Star, men de er da ikke de værste at ligne. Når jeg tænker på dem, det er gået galt for, tænker jeg mere på hende, der ville ligne Angelina Jolie, men jeg skal nok stoppe, når tid er, siger Sasha Klæstrup, der snart skal have givet læberne et pift mere.

- Men bare for at de kan holde formen.

Skal føle sig tryg

Ifølge Sasha Klæstrup er der risici forbundet med alt her i livet. Og hun gør sit for at gøre hjemmearbejdet ordentligt og på den måde minimere risikoen.

- Det betyder meget at vælge et godt sted. Det er billigere at få lavet i Tyrkiet, men man skal tjekke op på stedet. Jeg kan stå inde for Esteworld og Beautytrips, som Rikke Chili er en del af, men der er også mange klinikker, som er begyndt at følge mig. Når man kigger på deres før- og efterbilleder, har de f.eks. kun ét billede af en næseoperation. Er det så den ene gang, det er gået godt, spørger Sasha Klæstrup, der fortsætter.

- Da jeg skulle have lavet bryster første gang, talte jeg med kirurger og læste anmeldelser og fandt et sted, hvor jeg følte mig trygt. Det er så vigtigt, at man føler sig tryg, når man skal have lavet noget ved sin krop, men alle operationer kan gå galt.

Det er dog for nemt at give kirurgen skylden hver gang. Man må også se indad.

- Huskede jeg at vaske hænder, tog jeg til efterkontroller, jeg skulle. Man kan ikke lægge alt ansvar fra sig, for der er selvfølgelig en risiko. Men det er der også, når du starter bilen og kører på arbejde, siger hun.