Sasha Louise er blevet single

Sasha Louise Sprange er atter ledig på markedet. Det blev for meget et venskab, fortæller hun

Det var en lykkelig Sasha Louise Sprange, der i marts kunne præsentere sin nye kæreste for danskerne, da hun viste Nicolai, som han hedder, frem på den røde løber.

Men kærligheden holdt ikke for den tidligere ’Robinson Ekspeditionen’-deltager og Side 9-pige. For tre uger siden gik forholdet i stykker.

Det bekræfter Sasha Louise Sprange over for Ekstra Bladet.

- Det gik bare ikke så godt. Han bor i Haslev, og jeg bor i København, så vi sås ikke så ofte. Det fungerede bare ikke, og det sagde jeg til ham, siger hun og tilføjer.

- Det var en fælles beslutning, for han kunne også godt mærke, at jeg var lidt kold overfor ham. Til sidst blev det mere et venskab. Jeg endte altid i byen, og jeg var nok lidt for meget i byen. Det var han ikke glad for.

De blev kærester tilbage i januar, men efter en våd bytur på Søpavillonen i København var det tid til at se indad for modellen, der fik blackout efter et større alkoholindtag og senere fandt ud af, at hun åbenbart havde kysset med en anden.

- Jeg fik at vide, at jeg var sammen med en, og det nytter ikke noget, jeg er sammen med andre, siger hun.

Sasha Louise Sprange til Reality Awards, hvor hun vandt prisen for årets bedste bryster og 'fejrede' det med en brystsmutter. Foto: Mogens Flindt

Blev ked af det

Sasha Louise Sprange skabte overskrifter i Danmark, da hun stod frem i Ekstra Bladet og fortalte, at hun var født som dreng og siden havde gennemgået et kønsskifte i USA.

Sådan har hormoner ændret Sashas krop. Video/redigering: Signe Skov

Hun roser eks-kæresten, som hun beskriver som glad, sød og sjov. Derfor var det heller ikke nemt at gøre forholdet forbi.

- Jeg blev rigtig ked af det. Det var svært, for det handlede også meget om, at det hele blev for venskabeligt. Jeg manglede noget mere modspil, og jeg må nok også indse, at jeg er mere til udenlandske mænd.

Foreløbig er planen, at Sasha Louise Sprange skal forblive single, men hun er ikke afvisende, hvis foråret bringer en flirt med sig.

- Hvis jeg møder en, jeg virkelig godt kan lide så ved man aldrig.

Ellers går det godt i privaten, hvor Sasha Louise Sprange har fået job i et pr- og mediebureau og er flyttet i en ny lejlighed i København.