Sashas nye røv: Sådan snyder hun

Ekstra Bladet har fulgt Sasha Klæstrup på vejen mod drømmekroppen. Hun har netop været i Istanbul for at få lavet sin røv

Ekstra Bladet (Istanbul): En røv er ikke bare en røv.

Særligt ikke, når man spørger Sasha Klæstrup, der er draget hele vejen til den tyrkiske millionby Istanbul for at få lavet drømme-røven.

- Jeg vil have en fyldig numse, fordi jeg synes, at det er så pænt med en rund en. Efter ingen træning og to børn synes jeg, at den er blevet lidt flad, siger hun på hotelværelset dagen inden den store operation til Ekstra Bladet.

- En nem måde at få det lavet på er at lægge sig under kniven.

Hun skal have lavet det, der i plastik-verdenen kaldes et ’brazilian butt lift’, hvor man ved hjælp af fedtsugninger andre steder på kroppen kan bruge fedtet til at forme den perfekte bagdel.

Røven skal være større og have mere fylde. Foto: Stine Tidsvilde

Den nemme løsning

I stedet for at træne sig til en kuglerund ’bubble butt’, som hun ønsker sig, snyder hun sig dermed til drømmekroppen.

- Folk synes jo, at jeg et dårligt eksempel for mine unge følgere, som jeg ikke har så mange af, men jeg mener, at det er vigtigt at sige, at hvis man vil have lavet noget om, så kan man lægge sig under kniven.

- Det kan jeg ikke se noget galt i.

- Hvad så når folk siger, at man skal omfavne den, man er?

- Folk bruger tit den der med, at man skal elske sig selv, som man er. Men jeg ser mig selv som en skabelon, jeg kan bygge videre på. Jeg vil gerne være en smukkere version af mig selv. Ikke ændre mig selv, men en smukkere version af mig selv.

- Så at folk siger, at man skal elske sig selv, som man er, giver jeg ikke en fuck for.

Operationen tog omkring fire timer. Foto: Stine Tidsvilde

Elsker sig selv

Men det er ikke kærligheden til hende selv, der mangler for Sasha Klæstrup, der har taget sin mand, Montaser Bel-lah Zaghmout, med til Istanbul som støtte.

- Jeg elsker mig selv herre-meget og har herre-meget selvtillid. Det er svært at sige, at jeg ikke elsker mig selv, men hvis jeg synes, at min numse er lidt lille, så ændrer jeg det.

- Det betyder ikke, at jeg har dårlig selvværd eller ikke elsker mig selv. Jeg gør det, fordi jeg vil være den, jeg vil være.

Inden numse-operationen har Sasha fået lavet bryster, kindben, læber og indsprøjtet botox.