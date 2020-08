Saszeline i shitstorm over konspirationsteorier

Ekstra Bladet har talt med Direktør i Lægemiddelstyrelsen, Thomas Senderovitz, han mener følgende om Saszelines budskab:

- Jeg synes, at det er enormt ærgerligt, at når man er kendt, at man så medvirker til at sprede misinformation - i det her tilfælde om vacciner. Og specielt i sådan en alvorlig pandemi, som vi har øjeblikket. Det, synes jeg, virkelig ikke er klædeligt. Det gør mig enormt ærgerlig. Faktisk bliver jeg rigtig irriteret over det, siger han og fortsætter:

- Jeg synes, hun skal holde sig til at have en Instagram-profil, hvor hun deler andre budskaber med sin musik. Hun har i sagens natur ikke forstand på vacciner og sikkerhed. Det kan man ikke forvente af hende, at hun skal have, så det, synes jeg, hun skal overlade til sundhedsmyndighederne, siger Thomas Senderovitz.

Han fortæller videre om den kommende vaccine:

- Det er enormt grundigt arbejde, der ligger til grund. Vi kunne ikke drømme om at godkende en vaccine, der vil skabe flere problemer i dag end fordele. Derudover følger man vaccinerne ekstremt nøje, når de er blevet godkendt.

- Det drejer sig om, om man som samfund vil have bugt med de her smitsomme sygdomme, altså polio, kopper, dødelige sygdomme, mæslinger, og så videre, og nu også Covid-19. Det får man altså ved vacciner, det er vejen frem.