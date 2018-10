Saszeline i sorg: Trækker stikket efter dødsfald

Der har været relativt tavst på de sociale medier fra den ellers så aktive Saszeline Emanuelle Dreyer den seneste tid.

Men tavsheden er der en ganske særlig grund til.

Det afslører sangerinden og bloggeren på sin Instagram-profil.

I et blogindlæg uddyber hun tankerne og fortæller, at hun for nylig har mistet en person, der var tæt på hende, og det har fået hende til tasterne for at fortælle åbent om, at hun søger hjælp hos en professionel.

'Der er perioder i ens liv, hvor man bliver udfordret i sit liv, og det er helt normalt - det sker for os alle - men det er ikke os alle der altid ved hvordan vi skal 'deale' med det', skriver hun.

Selv har sangerinden brug for lidt af det hele, 'for jeg er ikke god til at tingene skal blive en del af mig, jeg vil hellere bearbejde dem, og rykke videre fra det. Livet går videre, uanset hvilke udfordringer - og tab - man står med', tilføjer hun.

'Fornægtelse/beskyttelse, vrede, erkendelse, ked-af-det-hed og nyorientering. Det er individuelt, hvor længe vi er i de enkelte faser, og det er almindeligt at skifte frem og tilbage mellem dem. Ikke alle går gennem alle faserne. Men midt i den sorg-process, har vi uden tvivl alle brug for at tale med én, som kan hjælpe én med at bearbejde de følelser som fylder i en', tilføjer hun.

Saszeline går lige nu igennem en hård tid. Foto: Mogens Flindt

Vil bryde tabu

Til Ekstra Bladet forklarer Saszeline Emanuelle Dreyer, at det for hende som offentlig person er vigtigt at forsøge at bryde tabuer. Det er netop også det, hun ønsker at gøre ved at sætte fokus på den sorg, hun lige nu selv går igennem.

- Baggrunden er vel for mig, at det er vigtigt at søge den hjælp, man har brug for, når man står i en 'krise' eller går igennem en svær tid i livet. Mange tør ikke, føler skam eller er bange for, at andre dømmer dem. Men ligesom folk kontakter lægen, når de er blevet syge, burde det være ligeså naturligt at søge hjælp, hvad end det så er fra psykolog, terapeut eller en mere spirituel tilgang, hvis det er det, man er. Det vigtigste er bare, at man tør bede om hjælp. Jeg har altid brugy hjælp i mine svære perioder, og jeg taler åbent om det i håb om at andre ser det som et mindre tabu og mere som et værktøj i livet.

Saszeline ønsker ikke at gå i detaljer med, hvem det er, hun har mistet, da det stadig er for følsomt for hende at tale om.

- Nej, desværre, Det er en privat sag. Dem, som det også vedrører, vil jeg gerne respektere, da vi ikke ønsker det skrevet, hvem det er, som er gået bort. Når jeg er klar, hvis jeg bliver klar, så deler jeg det til den tid.

Dødsfaldet har fået Saszeline til at holde pause fra de sociale medier for en stund, og lige nu er hun taget til Rhodos med sine to sønner for at koble af.

- Det har været skønt, ja. Jeg nyder at være væk med drengene, siger Saszline.