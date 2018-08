Saszeline: Løbet er kørt

Se også: Må man sige det?? Saszeline træt af at være mor

Det er præcis 20 år siden, at S.O.A.P. udgav sin debutplade, "Not Like Other Girls", der rummede gennembrudsbaskeren "This Is How We Party".

S.O.A.P. nåede på sin kometkarriere at optræde kloden over og turnere med verdensberømte bands som Backstreet Boys og Savage Garden, inden søsterduoen et par år efter årtusindskiftet stoppede.

To årtier efter gennembruddet er S.O.A.P. tilbage på scenen og atter blandt de optrædende til koncertkaravanen Vi elsker 90'erne.

- Det er så sjovt at hoppe på en tidsrejse og lege popstjerne for et øjeblik igen. Det er ikke, fordi jeg skal til at lave et comeback, og hvis jeg nogensinde skulle udgive ny musik, er det heller ikke tiltænkt, at jeg skal være popstjerne igen - det løb er lidt kørt for mig, siger Saszeline Emanuelle Dreyer og uddyber:

- Jeg er 36 år, selvstændig og mor til to, og for at sige det, som det er, så skal der arbejdsmæssigt køres nogle penge ind hver måned. Man skal arbejde meget, meget hårdere for at tjene de samme penge med musik, i forhold til de andre ting jeg laver nu, så når jeg synger og optræder i dag, er det kun for hyggens skyld, fastslår hun.

Global succes

Saszeline Emanuelle Dreyer var i starten af teenageårene, da hun og søsteren Suriya Jyrk blev opdaget og fik Idol-skaberen Simon Fuller som manager - samme mand, som var manager for Spice Girls.

Han var med til at bane vejen for S.O.A.P.'s globale succes, fortæller Saszeline Emanuelle Dreyer, som har en dansk far og en mor med malaysiske, indiske og indonesiske aner.

- Simon Fuller kunne se, at der dengang var noget meget specielt over, at vi var to søstre med udenlandske rødder, der kunne tale flydende dansk uden at ligne danskere, og som samtidig kunne spille guitar og synge tostemmigt - det var ikke noget, man rigtig havde hørt om før på det tidspunkt.

- Folk forventede ikke, at vi rent faktisk kunne synge og spille, så vi blev modtaget som noget meget unikt. Timingen, lyden, udseendet og historien var én samlet pakke, som gjorde det, og skal jeg være ærlig, så tror jeg ikke, at S.O.A.P. ville blive lige så stort og have samme succes, hvis det skete i dag.

Dengang boede de to søstre i en kuffert og rejste på tværs af kontinenterne for at optræde, give interviews og fortælle deres historie.

De vågnede i et nyt land hver dag og startede hver morgen i hænderne på en makeupartist, inden resten af dagen stod på interviews, tv- og radiooptrædener og koncerter.

Barsk bagside

Selv om succesen susede afsted, oplevede de til tider også en barsk bagside.

- Det er en hård branche, når man starter, men vi havde gode værdier og grundsten med hjemmefra. Heldigvis har vi altid haft hovederne godt samlet, siger Saszeline Emanuelle Dreyer og fortsætter:

- Som børn blev vi taget ud af skolen i Danmark og flyttede til Malaysia, hvor vi lærte et nyt sprog, en ny kultur og ny religion, så inden S.O.A.P. startede, havde vi lært rigtig meget om at være verdensborgere. Det gav os grundstenene og værdierne til at begå os ude i verden uden mor og far, men kun os to.

Mens Saszeline Emanuelle Dreyer stortrivedes som popstjerne med livet på landevejene, havde søsteren det mere modsat, og det var en af grundene til, at S.O.A.P. stoppede i 2002 efter fire år på farten.

Søstrene har dog optrådt sammen til Vi elsker 90'erne før. Af personlige årsager har Suriya Jyrk valgt ikke at være med i år, så derfor har Saszeline Emanuelle Dreyer fået følgeskab af to af sangerinderne fra Juice.

Sammen med sangerinden Christina Undhjem og popproduceren Remee sang de to grupper juleklassikeren "Let Love Be Love", og den bliver også fremført til Vi elsker 90'erne - 'Christmas' er bare skiftet ud med 'summer'.

- Det er vildt, at noget, jeg lavede for 20 år siden, stadigvæk gør, at jeg kan få lov til at få fede oplevelser i dag. Det har åbnet så mange døre, at jeg startede som sangerinde, siger hun.

Skarp træning

Hun har været i skarp træning for at ramme S.O.A.P.'s storhedstid.

- Jeg var 14 år, da vi startede med at indspille, så det er et helt andet toneleje og en lys teenagestemme, jeg havde dengang.

- Jeg har øvet for at få min stemme op i de enormt høje toner. Den var så lys, at jeg tit har tænkt, hvordan jeg overhovedet har været i stand til at synge som en smølf, griner hun.

Vi elsker 90'erne startede i Rødovre 26. maj, var i Aarhus 2. juni, Næstved 9. juni og kommer forbi Holstebro og Aalborg 18. august, inden koncertkaravanen slutter af i Odense 25. august.

På plakaten er også Infernal, Jon Nørgaard, Dj Aligator, Blå Øjne og Me & My.