Saszeline smider tøjet: - Jeg er ikke flov

Sangerinden Saszeline kender de fleste nok fra popduoen S.O.A.P, som strøg ind på hitlisterne i 90'erne med hits som 'This Is How We Party' og 'Ladidi Ladida'.

Den dag i dag har hun dog skiftet spor. I stedet for sang og koncerter er det yoga, meditation og mindfulness, der er på programmet. Faktisk er Saszeline Sørensen blevet så vild med det, at hun nu har valgt at begynde på en uddannelse som psykoterapeut og meditationslærer.

Hendes store interesse for faget afspejler sig på hendes sociale medier, hvor hun ofte deler flere billeder og budskaber, der relaterer sig til meditation og mindfulsness. Senest har hun delt et billede, hvor hun står stort set uden en trevl på kroppen

'Du er seksuel. Du er sjælefuld. Du er følsom. Du er spirituel. Du er magisk. Du er både lyset og mørket. Du er menneske. Benægt ikke aspekter af dig selv. En sund sjæl er en hel sjæl', skriver hun til billedet.

Til Ekstra Bladet fortæller hun, at hun har gjort sig flere tanker angående billedet og det tilhørende budskab, hun har valgt at dele i samme omgang.

- Jeg har et naturlig forhold til min krop, og jeg er meget afslappet omkring den. Jeg er ikke flov over den, så jeg tænker ikke så meget over det. Det er ikke delt på sådan en sexet måde. Det er bare, hvem jeg er - afklædt. Hvem jeg er, når jeg er allermest sårbar. Den, man er, når man mærker sig selv, siger hun og tilføjer:

- Jeg tænker ikke, at jeg udstiller mig selv. Det er kvindekroppen, som den er, og det er noget af det smukkeste, der findes. Jeg hviler i min krop og har det godt med mig selv, siger hun.

Ifølge Saszeline har billedet for hende derfor også en dybere mening. Noget, som hun er kommet til at tænke meget mere over i forbindelse med coronakrisen de seneste måneder.

- Vi er allesammen en del af alting, og vi er en blanding af alting. Da billedet blev taget, var jeg i en boble af, hvad vi er som mennesker. Vi er også nøgne. Vi er også noget uden vores smarte bil og tøj. Det har vi fået lov til at dyrke i denne her periode med corona. Da jeg delte billedet tænkte jeg egentlig ikke så meget over billedet i sig selv, men de ord, jeg skrev. Jeg søger ikke anerkendelse, men jeg ser det mere kunstnerisk, fordi kvindekroppen netop er den smukkeste ting, der findes.

- Jeg tror på, at alting begynder at være mere menneskeligt efter denne tid med coronavirus. Jeg tror, det vil gøre, at vi tænker mere over, at man kan mærke sig selv mere. Folk er vågnet op, og de er tilstede på en anden måde. Og der er mange flere, der vil prøve kræfter med at meditere. Det vil jeg også gerne inspirere til på mine sociale medier, understreger Saszeline. Foto: Anthon Unger

Ro i en svær tid

Saszeline fortæller, at hun især har benyttet sig af yoga og mindfulness til at finde sig selv i en svær tid, hvor coronavirus på mange måder har gjort fremtiden usikker.

- Alt det, der sker nu, gør, at man mærker sig selv mere, og man når at stille sig selv en masse spørgsmål, som man måske ikke når at stille sig selv, når man kører i et hamsterhjul. På den måde har corona haft en positiv virkning - at man stopper op og tænker over, hvad der betyder noget. Det tænker jeg er meget sundt, siger hun og tilføjer:

- Yoga og meditation har hjulpet mig rigtig meget i den her tid, hvor jeg kan mærke, at jeg mangler nærhed. Det her med ikke at kunne kramme hinanden, når man ses, er det mest udfordrende, og for mig er det der med at skulle holde distance næsten umenneskeligt. Men alligevel har jeg ikke haft en dag med mørke tanker. Jeg har bevaret fokus på alt det gode og energien i den rene luft. Jeg har haft meget nærvær med mine børn, og vi har været ude i naturen. Det med at tænke for meget over noget kan skabe uro i kroppen, og der hjælper det meget for mig at dyrke meditation og yoga. Det giver mig en anden slags ro, siger Saszeline-

Derfor ønsker hun nu også at forfølge det spor professionelt.

- Jeg kan mærke, at jeg vil arbejde med mennesker og med de ting, jeg godt kan lide. Som psykoterapeut lærer jeg meget om andre mennesker, og hvorfor de reagerer, som de gør, og jeg tænker da, at jeg skal bruge det i min business og arbejdsmæssigt, siger hun og tilføjer:

- Jeg er så glad, og jeg har det så godt med mig selv, og det er også takket være meditation.