Saszelines opslag blokeret

Den 38-årige influencer og tidligere sangerinde Saszeline Dreyer har den seneste tid fået ekstra meget opmærksomhed på de sociale og i de traditionelle medier.

Årsagen er, at hun forsøger at skabe opmærksomhed omkring forskellige teorier, meninger og holdninger, der afviger markant fra de meldinger, regeringen og de danske sundhedsmyndigheder udsteder til befolkningen vedrørende corona.

Nu ser det ud til, at Facebook og Instagram har fået nok af hendes deling af corona-informationer, og flere af de videoer, hun deler, bliver derfor fjernet og udstyret med en melding om, at faktatjekkere har vurderet, at der er tale om 'Falske oplysninger'.

Ikke overrasket

'Vi har registreret, at dette opslag gentager oplysninger om COVID-19, som ifølge uafhængige faktatjekkere er falske', lyder beskeden fra Instagram.

Den melding giver Saszeline dog ikke meget for, og det kommer slet ikke bag på hende, at det sker.

- Det sker hele tiden, og jeg havde jo også skrevet det inden, jeg postede det, at det nok ville blive stemplet som 'falsk', siger Saszeline til Ekstra Bladet og tilføjer, at hun ikke giver meget for faktatjekkernes uafhængighed og saglighed:

- Man skal huske at se på, hvem der betaler de her fact-tjekkere og vurderer, at det er falsk indhold. Jeg har fået censureret og fjernet størstedelen af alt det, jeg poster, men jeg synes, det er en vigtig kamp.

Sølvpapirshat

Saszeline understreger, at hun ikke har tænkt sig at tie stille - heller ikke selv om hun bliver begrænset på de sociale medier.

- Jeg får en sølvpapirshat på og bliver udstillet i diverse medier, men essensen af det, jeg kæmper for, bliver ikke taget alvorligt, og det forstår jeg simpelthen ikke, siger hun.

Saszelines delinger og udmeldinger på de sociale medier er nu meget tæt på at medføre, at hendes profiler lukkes midlertidigt.

- På Facebook har jeg nu fået en notifikation, hvor der står, at hvis jeg deler én ting mere, der går imod myndighedernes retningslinjer omkring covid-19, så bliver min konto suspenderet. Men sådan er det jo, når man siger det modsatte af, hvad myndighederne siger, fortæller hun.

Saszeline vil ikke lade sine børn test. Foto: Emil Agerskov

Skal ikke testes

På privatfronten mærker hun også corona-situationen netop nu.

- Min søns børnehave er lige blevet lukket ned. Han må ikke komme, før han bliver testet.

Bliver han så det?

- Nej, nej, nej. Jeg holder ham hjemme den næste uge, og hvis det kommer til, at de begynder at teste på skoler - hvilket jeg synes er grotesk, så har jeg sagt til min ældste dreng, at han bare skal løbe, alt hvad han kan. Mine børn skal hverken testes, gå med mundbind eller vaccineres.

