Satser stort: Sker det, så sker det

Målet er bestemt ikke at få et barn endnu, men Oliver og Anna fra 'Paradise Hotel' benytter ikke prævention

Oliver Erngart og Anna Seneca blev smaskforelskede under deres deltagelse i 'Paradise Hotel', der blev filmet i april og maj sidste år.

Siden flyttede de sammen i Danmark, og ved forpremieren på programmet kunne de kækt fortælle, at de havde droppet præventionen med et skævt smil, så man med rette kunne tænke, om der mon var tale om en joke.

Vender tilbage til skærmen: - Det var forfærdeligt

Da parret dukkede op til forpremieren på den nye sæson af 'Ex on the Beach', bekræftede de, at de ikke bruger beskyttelse, men de håber ikke at få et barn endnu.

- Det var ikke en joke, men vi tager det i vores eget tempo. Vi vil selvfølgelig gerne lige være kærester i et stykke tid, inden vi forpligter os til en baby. Vi vil gerne nå at kunne gøre en masse ting. Rejser og sådan noget, siger Oliver Erngart.

- Er det så ikke lidt tosset at droppe prævention?

- Det har bare været naturligt for os at droppe det, og så sker det, når det sker. Det er ikke noget, der skal forhastes, eller som vi tænker over 24/7. Det sker, når det sker. Vi tager det, som det kommer, siger Anna Seneca.

Afslører: Jeg har knaldet to tv-kendisser

Hun havde iført sig løs beklædning, men det skulle man ikke lægge for meget i.

- Anna, drikker du i dag?

- Ja!

Se interviewet med paradisoerne i videoen over artiklen.