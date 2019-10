Savner Joachim

Oscar Davidsen Siesbye har endnu ikke været et smut i Paris for at besøge sin bedste ven, prins Joachim

Oscar Davidsen Siesbye har været meget nær ven med prins Joachim, siden ruder konge var knægt, men den seneste tid har han måttet undvære sin kammerat, der i løbet af sommeren flyttede til Paris for at følge en militær lederuddannelse på École Militaire, hvor han havde første skoledag 1. september.



Oscar og Joachim deler en stor interesse for fart og spænding. Her er de sammen til Copenhagen Historic Grand Prix. Foto: Jan Sommer

I første omgang har kongehuset meldt ud, at Joachim og familien bliver væk et år, men Joachim har åbnet muligheden for, at det kan blive til et væsentligt længere ophold.

Prins Joachim i 1985 sammen med Oscar på Ibiza, hvor han boede i familien Siesbyes hus. Foto: Ole Steen

Men selvom Joachim indtil videre kun har været væk fra Danmark i relativt kort tid, savner bedstevennen Oscar ham allerede.

Det fortalte han, da han i weekenden sammen med sin datter Sofie på 10 år var mødt op i CinemaxX på Fisketorvet i København for at deltage i premieren på børnefilmen 'Den lille afskyelige snemand'



Oscar Davidsen Siesbye i biografen med datteren Sofie 10 år. Foto: Stine Tidsvilde

- Ja, man savner jo altid vennerne, lyder svaret, da han bliver spurgt, om han savner sin barndomsven.

På spørgsmålet om, hvorvidt Oscar og familien har været på fransk visit, svarer han, at der endnu ikke har været tid til det.

- Nej, ikke endnu, men vi kommer på et tidspunkt, lover Oscar og tilføjer, at han lige skal vænne sig til, at han ikke længere kan bruge lige så meget tid sammen med Joachim, som han har været vant til gennem årene.

- Ja, det er jo klart, når han ikke længere er her. Det giver ligesom sig selv, siger Oscar Davidsen Siesbye.