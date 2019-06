Schmeichel fik sin Laura: Jeg er et rigtig godt sted i mit liv

Det var en tydeligt lettet og glad Peter Schmeichel, der efter sit og fruen Laura von Lindholms bryllup i Egebæksvang Kirke på Strandvejen i nordsjællandske Espergærde tog sig god tid til at tale med den talstærkt fremmødte presse.

- Det var meget bevægende, og det gik lige præcis som det skulle. Vi blev jo gift, og nu har vi oven i købet papir på hinanden, sagde Schmeichel med et bredt smil, efter han og fruen var blevet overdænget med sæbebobler i stedet for de traditionelle hvide ris.

Han indrømmede dog, at han havde været en anelse presset undervejs.

- Det er man jo altid i den slags situationer, men heldigvis havde vi en rigtig god præst til at hjælpe os godt igennem det hele, sagde Schmeichel.

Michael Jackson i kirken

For at lette stemningen og gøre vielsen ekstra festlig havde Schmeichel sørget for, at der undervejs i kirken blev spillet popmusik i form af Michael Jackson-hittet 'The Girl is Mine'.

- Sangen har en særlig betydning. Det var nemlig den jeg også sørgede for blev spillet, da jeg friede, forklarede Schmeichel og tilføjede - med henvisning til dagens indledende voldsomme regn og blæst:

- Dengang var vejret for øvrigt meget værre, så det skal nu nok gå det hele.

Der var voldsom regn og blæst, da festlighederne i kirken blev skudt i gang. Heldigvis klarede det op i løbet af en times tid, og da gæsterne skulle videre fra kirken til den private fest, skinnede solen. Foto: Ole Steen

Venner fra sportens verden

Blandt de fremmødte i kirken var en del af Schmeichels kollegaer fra sportens verden - blandt andre den tidligere NFL-kicker Morten Andersen og landsholdslegenden John 'Faxe' Jensen.

- Peter er jo en meget nær ven og har været det længe. Vi ses tit og spiller også golf sammen. Det er dejligt at se ham så glad. Man kan mærke på ham, at han har det rigtig godt, sagde John 'Faxe' Jensen, inden Peter Schmeichels datter, Cecilie, fik sat skub i gæsterne og dirigeret dem videre til den efterfølgende private fest.

Peter og Laura har været sammen siden 2014. Før det dannede Manchester United-legenden i 31 år par med hustruen Bente Schmeichel, men de to blev skilt i 2013.

De har sammen børnene Cecilie og Kasper, der begge var med i kirken.