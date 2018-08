Scorede hinanden i tv-program: Vi er kærester

'Ex on the Beach' blev stedet, hvor Caroline Godrim og Mathias Severinsen fandt kærligheden

Caroline Godrim og Mathias Severinsen er blandt deltagerne i tv-programmet 'Ex on the Beach', som mandag får premiere på Kanal 4 og Dplay.

I programmet mødes en flok festglade unge mennesker i en villa på Mauritius. Løbende får villaen nye logerende, da deltagernes ekskærester begynder at tjekke ind.

Se også: 'Paradise'-hunk har fået kæreste: Se hende her

Derefter opstår der både amoriner og fjendskab. Det første skete for Caroline og Mathias, der onsdag til snigpremieren, som foregik i det centrale København, kunne præsentere sig som kærester.

- Jeg kan ikke sige så meget om, hvad jeg er faldet for, men jeg er faldet for en fyr, som kan få mig til at grine og har ambitioner i livet. Det falder jeg for, forklarede Caroline Godrim.

Hvordan det sker, må man se på tv-skærmen.

Caroline Loftlund er en del af startcastet i programmet, der vises fra på mandag. Foto: Olivia Loftlund

Rigtig svært

Umiddelbart lyder det ikke fremragende at møde drømmefyren i et tv-program, hvor det vælter ind med ekskærester i tide og utide. Den tanke kan Caroline Godrim godt følge.

- Ja, det er rigtig svært. Især fordi jeg frygtede, at en af mine eks'er skulle dukke op, og hvad der ville ske, hvis de gjorde. Det bliver jo nervepirrende, når man hele tiden skal tænke over, om vi klarer den, eller man bliver fravalgt for en ekskæreste.

Nikita udråbt som tv-vært: Nu afslører hun sandheden

En vigtig del af programmet er, at deltagerne ikke på forhånd ved, at de skal deltage i 'Ex on the Beach'. De var blevet fortalt, at de skulle deltage i et spritnyt tv-format med navnet 'Tropical Dating'. Det var ikke tilfældet.

- Jeg var ret chokeret. Jeg havde virkelig forventet, at det var 'Tropical Dating'. Selv om mange seere måske tror, at vi havde fået det at vide på forhånd, så havde vi det virkelig ikke. Jeg har mange irriterende ekskærester, som jeg nødigt ville se, forklarede Caroline Godrim.

- Hvorfor så sige ja?

- Fordi nu havde jeg jo taget rejsen hele vejen til Mauritius.

- Føler man sig slet ikke røvrendt?

- Lidt gør man da, men jeg er så glad for, at jeg tog oplevelsen med, lød det fra Caroline Godrim.

Dansk tv-babe får overraskelse: Det er løgn, ik?

At man ikke på forhånd fik fortalt, hvad man skulle deltage i, kan Kasper 'Fløde' Madvig, der tidligere har deltaget i 'Paradise Hotel', skrive under på. Han er ikke en del af startcastet, men bliver en del af programmet senere hen.

- Jeg troede virkelig, at det var 'Tropical Dating'. Det var først et par timer inden, jeg skulle ind i villaen, at jeg fik det at vide, forklarede han.