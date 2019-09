Scorer 10 år yngre kvinde: Vi knalder ikke med andre

Det var en Lenny Pihl, der var helt i kulkælderen, da han dukkede op til finalefesten på årets 'Paradise Hotel' i midten af juli.

Her to måneder senere er det triste udtryk erstattet med smil hos den 33-årige realitydeltager. For to uger siden kunne Lenny Pihl fortælle til Ekstra Bladet, at han var begyndt at date den 10 år yngre studerende Melina Buur fra Kalundborg. I dag har forholdet udviklet sig, selvom de endnu ikke er nået punktet, hvor de vil kalde sig kærester.

- Jeg synes, hun er rigtig sød og rigtig dejlig, så vi har det sjovt. Men hun siger ikke så meget, og jeg har også sagt til hende, at hun skal begynde at snakke noget mere, for hun er lidt genert og en lille smule indadvendt, hvor jeg er meget udadvendt, så jeg prøver at få hende til at få hende til at åbne lidt op, siger Lenny Pihl og tilføjer.

- Så jeg har ikke fundet mig en kæreste, men vi kan godt være på vej derhenad. Vi skal bare lige lære hinanden bedre at kende, for tit er jeg sprunget ud i noget for hurtigt, og så har jeg stået der med håndjern på. Så får jeg pres. Vi tager det stille og roligt, men jeg vil sige det på denne her måde, at vi knalder ikke med andre.

Deltagerne i årets 'For lækker til love': Simona, Teitur, Rasmus, Julie og Lenny. Foto: Mogens Flindt

Hård finalefest

Melina og Lenny mødtes gennem 'Paradise Hotel'-vinderen Teitur Skoubo, og fremtiden tegner lys for den muntre Lenny Pihl, der for tiden kan opleves i tv-programmet 'For lækker til love'.

- 'Paradise'-finalen var hård, for jeg havde lige haft set Nadja (Hansen, red.) i noget tid inden finalen, og så kommer hun hjem fra en rejse. Der var noget hovedpine der, og vi så hinanden igen, men det var ikke så fedt, siger Lenny Pihl, der ikke lægger skjul på, at det ikke var et nemt brud.

Heldigvis er de kommet godt ud på den anden side.

- Det har været et hårdt brud med Nadja, men vi hilser på hinanden og kan godt tale sammen. Jeg heppede også på hende til Stjerne Boksning, sagde tillykke og hilste på hendes familie, så alt er cool. Jeg har det godt igen, smiler han.

Lenny Pihl har som nævnt takket ja til at deltage i 'For lækker til love', der vises på Viafree, men det var ikke i datingprogrammet, at han fandt Melina.

- Jeg lavede tv-programmet, før jeg mødte hende, men hun ved godt, at jeg er med i 'For lækker til love', og hun glæder sig ikke til at se det, griner han.