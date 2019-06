Scorer job som model: Nu går internettet amok

Bea Sarockaite, der sammen med Maria Meldgaard tog Danmark med storm som en del af duoen Maria & Bea under deres deltagelse i årets udgave af 'X Factor', har stor succes i øjeblikket.

Den populære duo, der twerkede sig hele vejen til de store liveshows, måtte dog trække sig inden semifinalen, fordi Bea Kaites far på tragisk vis pludselig faldt om og døde af en hjerneblødning. Kort efter mistede Bea Sarockaite også sin farfar.

Men den store modgang har bestemt ikke fået Bea Sarockaite til at miste modet.

Siden da har hun sammen med Maria Meldgaard givet flere shows, og nu har hun også scoret et job som model hos det internationale sportsbrand Reebok.

Det afslører 'X Factor'-deltageren på Instagram, hvor hun har delt flere billeder, hvor hun poserer i Reeboks tøj.

Vælter ind med ros

Under billederne vælter det ind med positive kommentarer fra Bea Sarockaites fans og fra en lang række kendte danskere.

'Babe', skriver sangerinden Oh Land, der var mentor for Maria & Bea under 'X Factor', mens Patrick Smith, der også deltog i årets 'X Factor', kvitterer med et hjerte.

'Hold kæft, du er smuk, Bea', skriver en kvindelig fan.

'Du stråler', skriver en anden, mens flere andre skriver, at 'hun gør det godt', og at hun er 'en god model'.

Maria og Bea måtte trække sig inden semifinalen. Foto: Mogens Flindt

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Bea Sarockaite, men hun er i skrivende stund ikke vendt tilbage på vores henvendelse.