Scorer kæmpe millionbeløb

Lars Ulrich har tjent et klækkeligt beløb på sin luksuriøse villa i San Francisco

Danske Lars Ulrich, der er trommeslager i Metallica, har netop solgt sit hus i San Francisco, der ligger i det attraktive

Og det er bestemt ikke småpenge, Lars Ulrich har fået for det luksuriøse hold.

Han har nemlig solgt huset for 70 millioner kroner.

Det skriver The Mercury News.

Huset blev til at starte med sat til salg til en udbudspris på 81 millioner kroner, og det vil også sige, at Lars Ulrich har måttet give noget af et afslag i forhold til den oprindelige pris.

Lars Ulrich på scenen med Matallica. Foto: Julia Reinhart/Getty Images

Den nye ejer af huset får intet mindre end 1200 kvadratmeter at boltre sig på. Det indebærer seks soveværelser, seks badeværelser. Derudover også et bibliotek, et studie og en basketbane i kælderen.

Fra huset får man desuden en fremragende udsigt ud over den ikoniske Golden Gate Bridge.

Herunder kan du se billeder af den lækre villa:

Foto: Compass Group

