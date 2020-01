Scorer kassen på rådden banan

For tre uger siden opdagede frisør og makeup-artist Dennis Knudsen noget besynderligt.

En banan, der var blevet indkøbt på det lokale marked for et par kroner og derefter fikseret til væggen med tape, blev solgt for intet mindre end 810.000 kroner på et galleri i Miami, USA.

Det såkaldte kunstværk fik Dennis Knudsen til at reagere hurtigt.

- Jeg tænkte: 'Det er fandeme for banalt, det der'. Hold kæft, hvor er det latterligt at kalde det for kunst. Hvis man kan sælge en banan for så mange penge, så burde det sgu heller ikke være et problem for mig, fortæller Dennis Knudsen til Ekstra Bladet.

Han gjorde således kunsten efter og indrammede en banan for at sætte den på auktion på Instagram.

- Hvis tidens trend er, at der er penge i bananer, så vil jeg gerne være med. Jeg har valgt at donere pengene til et godgørende formål. Hvis jeg kan fodre en masse sultne børnemunde i Afrika, så gør jeg gerne det, fortæller Dennis Knudsen og oplyser, at han endnu ikke har besluttet sig for, hvilken organisation der skal have pengene.

Han forestiller sig dog, at det bliver Røde Kors.

Solgt for 2500 kroner

- Der er jo noget interessant i at tage steppet videre, og selve tanken om 'Køb bananer'. Jeg synes jo egentlig, at den er ret flot, siger Dennis Knudsen om bananen.

Bananen, der inden længe blev hærget af bananfluer, blev solgt til en kunstner Martin R. Brachér, der bød 2500 kroner.

- Jeg kender ham ikke i forvejen, men han har været forbi og hentet den. Han synes selv, at det er en sjov idé, og han skal måske også sælge den videre, siger Dennis Knudsen.

Han har bevidst kaldt bananen for 'et værk' for at manifestere sig selv som en kunstner. En titel, Dennis Knudsen ikke er bleg for at bruge.

- Nu er jeg jo frisør og makeup-artist, og det er jo også en slags kunsthåndværk. Jeg lever jo af den slags. Derfor gav det også mening at putte den i en ganske almindelig ramme og kalde det for kunst. Det er med til at understrege pointen, fortæller han.

