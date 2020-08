Scorer milliongevinst

Tidligere på sommeren kom det frem, at Casper og Isabel Christensen havde pakket flyttekasserne og rykket til Hornbæk, hvor de havde købt et nyt hjem til 11,4 millioner kroner.

Her havde de anskaffet sig en 314 kvadratmeter stor villa med en privat park på 4360 kvadratmeter og egen sø.

Nu er parret også kommet af med deres hus i Ålsgårde, som de købte i slutningen af 2017. Dengang betalte de 9.300.000 kroner for det 207 kvadratmeter store hjem i den nordsjællandske by.

Det hus er de ikke længere ejerne af, efter det er blevet solgt - og det er sket med en gevinst i millionklassen for 'Klovn'-stjernen og fruen.

1. august overtog de nye ejere Ålsgårde-hjemmet og betalte i den forbindelse 13.400.000 kroner til Casper og Isabel Christensen. De scorer dermed en gevinst på 4.100.000 kroner i forbindelse med salget.

Underskud

Casper Christensen mangler umiddelbart ikke noget, selvom det i juli kom frem, at 2019 bød på et underskud på 667.022 kroner i hans virksomhed BabyRhum ApS.

Egenkapitalen i firmaet lyder på 9.516.632 kroner, og komikeren udbetalte - udover løn - et samlet udbytte på 4.250.000 kroner.

Han understregede dengang over for Ekstra Bladet, at der heller ikke var grund til bekymring.

- Det var, som jeg havde regnet med. Det er jo et år, hvor vi har lavet film, og alle pengene fra for eksempel 'Klovn' kommer først næste år. Sådan er det jo, når man laver film, sagde Casper Christensen dengang.

Casper og Isabel Christensen, der blev gift i 2014, blev for et år siden forældre sammen for anden gang. Komikeren har derudover to voksne børn fra et tidligere forhold.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Casper Christensen i forbindelse med hussalget, men det har endnu ikke været muligt.