Scorer nyt DR-job

Efter otte sæsoner er det ikke længere kun voksne amatørbagere, som kan tilmelde sig 'Den store bagedyst'.

DR har nemlig for første gang i programmets danske historie åbnet for tilmeldinger for børn og unge i juniorudgaven af det uhyre populære program.

I front for 'Den stor juniorbagedyst', som kagekonkurrencen i børnehøjde kommer til at hedde, står Joakim Ingversen.

Det afslører DR.

Dermed indtager den 33-årige tv-vært, som er gift med 'X Factor'-værtinde Sofie Linde, jobbet fra Timm Vladimir, der er vært på voksenversionen.

Joakim Ingversen er gift med 'X Factor'-værten Sofie Linde. Foto: Anthon Unger

Velkendte dommere

Mens værten på juniorudgaven er ny, er dommerne langt mere velkendte.

Katrine Foged Thomsen og Markus Grigo genoptager nemlig tjansen i 'Den store juniorbagedyst', annoncerer DR.

Konceptet bag 'Den store juniorbagedyst' er langt hen ad vejen det samme som i originalversionen med voksne deltagerne. Dog vil hvert program kun bestå af to udfordringer i stedet for tre, oplyser DR.

Selvom antallet er skåret ned, forsikrer DR, at niveauet er lige så højt, som når de voksne kage-kreatører kaster sig ud i mousser og fondanter.

- Man kan tydeligt se, at børnene udfordrer dem selv på svære teknikker såsom at lave glaze, isomalt og ganache, og jeg må sige, at det er virkelig flot, det de laver, siger programmets redaktør, Søren Olsen, til dr.dk.

- Niveauet kan i hvert fald sagtens måle sig med de kager, som vi har set til tidligere castings med voksne ansøgere, lyder vurderingen fra ham.

DR oplyser, at feltet er skåret ned til otte deltagere i alderen 12 til 16 år ud af i alt flere hundrede ansøgere.

'Den store juniorbagedyst' vil blive sendt på DR1 i foråret 2021.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Joakim Ingversen gennem hans manager, Line Breinholt, men det har endnu ikke været muligt.

