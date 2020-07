Scorer nyt job

En af de mest folkelige dansere herhjemme, Thomas Evers Poulsen, har scoret nyt job.

Det skriver han selv på Instagram, hvor han fortæller, at han for tiden hjælper til i Skagen Fiskerestaurant.

'Nyt job! Når man har krudt i røven, og ikke er bange for at lave noget. Jeg hjælper på mine venners restaurant Skagen Fiskerestaurant i sommer, så kig forbi og smag den lækre mad og sig hej', skriver danseren.

På sin blog uddyber 'Vild med dans'-danseren, at coronakrisen har ramt ham hårdt.

'Da Danmark lukkede ned i marts, lukkede min forretning også ned. Alle mine foredrag, danseundervisning, musik og konferenciers jobs mm. er flyttet til efteråret og noget er flyttet helt til 2021. Det har været en rigtig svær tid for mange, og især de første 14 dage i lockdownen var værst for mig. Det var rigtig hårdt at se alle mine indgåede kontrakter bliver flyttet, og gå fra en fyldt kalender til en fuldstændig tom en', skriver han.

Jobbet i det nordlige Jylland kom i stand efter en kæk bemærkning, hvor han fortalte, at han da kunne komme og hjælpe til. De svarede 'ja', og så var aftalen i hus. På sin blog afslører han, at han faktisk har været i gang siden pinse.

Thomas Evers Poulsen bor til daglig i København, og han kører derfor en ordning, hvor han arbejder syv dage i Skagen efterfulgt af syv dages fri i København.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra Thomas Evers Poulsen.