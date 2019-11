Scorer nyt stort job i udlandet

Den danske skuespiller Thomas Levin, der blandt andet er kendt fra TV2's 'Badehotellet', har haft travlt de seneste måneder.

Han har nemlig været i fuld gang med optagelserne til en ny stor serie i udlandet.

Det fortalte han til Ekstra Bladet, da vi mødte ham på den røde løber til gallapremiere på filmen 'Selvmordsturisten' i københavnske Imperial tirsdag aften.

- Jeg har været vildt heldig. Jeg har netop lavet en ny engelsk-amerikansk serie, som jeg har optaget den første sæson af her i løbet af i år, og det har været en kæmpe oplevelse, fortalte han med et smil.

Serien har navnet 'Alex Rider' og er bygget på Anthony Horowitz' populære bøger om teenagespionen Alex Rider. I serien skal Thomas Levin blandt andre spille over for skuespillere som Steven Delain og Otto Ferran.

- Serien er jo baseret på der her vanvittigt populære bøger, selvom jeg må erkende, at jeg ikke selv kendte dem til at starte med, men i England og USA er det stort, lød det fra Thomas Levin, der fortsatte:

- Jeg ved endnu ikke, hvor serien bliver sendt henne. Det er Sony, der producerer den, og så går de ud og sælger den nu her. Jeg tror, det bliver BBC eller Channel 4 eller en af deres store streamingtjenester.

Thomas Levin sammen med sin gode ven Jesper Pedersen, der er instruktør og forfatter. Foto: Jonas Olufson

'Helt vildt fedt'

- Hvordan har det været pludselig at være med til at filme i udlandet?

- Det har været helt vildt fedt og vildt sjovt og stort og dejligt. De er glade for danske skuespillere, så det er godt, sagde han med et grin.

Da Thomas Levin har været meget væk for at filme til serien, har der derfor også været knald på derhjemme, hvor han og konen, skuespilleren Laura Christensen, også har skullet få det til at hænge sammen.

- Vi har travlt begge to. Laura er i gang, og jeg er i gang. Vi har også gang i en masse ting derhjemme, så der er travlt. Vores børn har det godt, tror jeg, lød det fra skuespilleren med et grin:

- Ej, vi har det godt. Lige nu kan jeg få lov at passe dem lidt, fordi jeg har lidt tid mellem optagelserne, sagde han videre.

