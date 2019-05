Scorer nyt stort job

Sarah Grünewald smiler ekstra stort for tiden.

Det går nemlig rigtig godt for hendes karriere i øjebikket.

'Vild med dans'-værtinden har længe drømt om at få flere jobs inden for skuespillet, og den drøm er nu gået i opfyldelse.

Snart er hun nemlig aktuel i en større rolle dansk spillefilm.

Det fortalte hun til Ekstra Bladet, da vi mødte hende på den røde løber fredag aften

- Jeg har lige fået en kæmpe rolle i en ny dansk spillefilm. Jeg må ikke sige så meget om det, men jeg har været til casting for noget tid siden.Det er en stor birolle. Det er virkelig spændende, siger Sarah Grünewald og fortsætter:

- Det er en drøm for mig. Jeg blev pisket rundt i et castinglokale i to timer, og jeg troede ikke, at jeg ville få rollen. Nu mangler vi bare at få filmen godkendt, og det tænker jeg, at den bliver, lyder det fra Grünewald.

Mere skuespil

Sarah Grünewald har før lavet skuespil. Blandt andet havde hun en rolle i TV2 Zulu-serien 'Tomgang' med Mick Øgendahl og Rune Klan.

- Det ('Tomgang', red.) var jo satire, og der fik jeg enormt meget foræret af Mick og Rune, som jo er standup komikere. Hvor her er det virkelig mig, der skal ind og arbejde, og det glæder jeg mig sindssygt meget til, siger Grünewald.

- En ting er, at man kan rigtig meget med et kønt ansigt, og værtsarbejdet har jeg jo også arbejdet op. Men det her er virkelig noget, hvor jeg kommer ud og prøver noget af min kunnen og det der med virkelig at skulle kunne noget, fortsætter hun.

Selvom Grünewald er glad for at arbejde som vært, håber hun, at hun vil få mulighed for at lave mere skuespil i fremtiden.

- Det er absolut den vej (skuespillet, red.), jeg gerne vil. Jeg vil rigtig gerne både lave tv og film, for jeg kan rigtig godt lide det der med at lave noget forskelligt. Jeg tror også, det var derfor, jeg holdt ud i 12 år som model, for jeg kan godt lide at arbejde med forskellige mennesker hele tiden og forskellige miljøer og stemninger. Så jeg er et virkelig dejligt sted i min karriere, understreger hun.