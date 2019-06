Scorer nyt stort job

Tilbage i 2017 meddelte Thomas Skov, at han havde valgt at sige op hos DR for at søge nye græsgange og få nye udfordringer.

Siden da har den kendte tv- og radiovært lavet diverse tv- og radioprojekter som freelancer. Men nu tager hans arbejdsliv en ny drejning. Han har nemlig fået nyt job hos den nye podcasttjeneste Podimo.

Det fortalte han til Ekstra Bladet, da vi onsdag eftermiddag mødte ham til premieren på Cirkus Summarum på Amager, hvor han mødte op sammen med sin kone, Emilie, og deres datter, Ellen.

- Nikolaj Koppel har hyret mig til at være en del af podcastplatformen Podimo. Det betyder, at der er fast job, og det bliver spændende at prøve i en spændende virksomhed, fortalte han til Ekstra Bladet.

Thomas Skov ankom til premieren på Cirkus Summarum sammen med sin kone, Emilie, og sin datter, Ellen, (til højre), der havde sin veninde med. Foto: Mogens Flindt

Betyder det, at du er færdig med at lave tv?

- Pt. er jeg for eksempel også i gang med at lave en temalørdag om nosser. Så der er også plads til det sjove, så jeg er ikke færdig med at lave tv. Det er jeg bestemt ikke, fortalte han og understregede, at der dog ikke bliver ligeså meget tid til at lave tv som tidligere.

Thomas Skov ser dog meget frem til de nye udfordringer hos Podimo.

- Jeg synes, det er spændende at være med til at starte noget. Det var jeg jo også hos DR, men der var det ikke et 'start up'. Det er meget sjovt at være med til at starte noget op, og så synes jeg, at podcast er enormt interessant at lave og finde på. Og så er det jo et godt hold med Nikolaj Koppel og Morten Strunge (stiftere af Podimo, red.). Det er meget spændende at prøve, fortalte Thomas Skov.

Lang rejse

Snart tager han sammen med sin kone, Emilie, og sine to børn, Ellen og Otto, på ferie til Maldiverne i tre uger, og når sommeren er slut, begynder arbejdet hos Podimo for alvor.

- Jeg er så småt gået i gang nu, men det starter for alvor i september, sagde han og fortalte, at det ikke er det eneste projekt, han har gang i lige for tiden:

- Så har jeg også en bog på vej om at være far. Det er spændende. Den er færdig og blev sendt til tryk i dag. Den er blevet læst igennem et par gange, så det er jeg meget spændt på. Den hedder 'Hvad enhver far burde vide'. Intet mindre, så jeg har travlt, sagde Thomas Skov.