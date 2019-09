Scorer nyt stort job

Da Ekstra Bladet i august mødte Ibi Makienok på Smukfest kunne hun fortælle, at hun nu vender tilbage til skuespillet efter 20 år.

- Det er lidt hemmeligt. Jeg kan ikke sige noget om det, men jeg er vildt glad for, at jeg har en rolle i det her, sagde hun dengang hemmelighedsfuldt til Ekstra Bladet.

Men på sin Instagram-profil løfter hun nu sløret for, hvad det er for et skuespiller-projekt, hun skal være en del af. Hun har nemlig en rolle i tv-dramet 'Grow', som bliver sendt på TV2 Zulu i det nye år.

'Min seje filmsøn Oliver fra dagens optagelse med super dygtig, sjov, effektiv og behagelig crew hos Avaz brødrende og deres vilde tv drama serie GROW', skriver hun til billedet.

Se også: Kold luft: - Vi taler slet ikke sammen

Første serie

Optagelserne til tv-serien, som brødrene Misam, Mehdi og Milad Avaz står bag, bliver deres første tv-serie. Spændingsserien, der har arbejdstitlen 'Grow', forventes at få premiere på TV2 PLAY og TV2 ZULU i 2020.

Ud over 'Grow' står brødrene blandt andet også bag filmene 'Mens vi lever' og 'Kollision'.

I hovedrollerne ´i den nye serie ses de to brødre Andreas og Sebastian Jessen, som for første gang spiller over for hinanden. På rollelisten er desuden etablerede skuespillere som Lars Mikkelsen, Henning Jensen, Laura Drasbæk, Thomas Levin, Henrik Noël Olesen, Solbjørg Højfeldt og Susanne Storm.

Se også: I dag bruger hun kassen: Nye bryster til Amalie

Ibi Makienok kommer derfor i selskab med nogle af de største skuespillere i Danmark, når hun vender tilbage til skuespillet.

Masser gåpåmod

Selvom Ibi Makienok ikke har prøvet kræfter med skuespil i lang tid, var hun fuld af gåpåmod, da Ekstra Bladet talte med hende til Smukfest om det forestående comeback.

- Jeg er uddannet skuespiller, men det er lang tid siden, jeg har prøvet det. Så nu ser jeg lige, om jeg kan vende det om lidt. Det er fedt, at der er nogen, der stoler på, at jeg stadig kan det. For det er 20 år siden, at jeg sidst har været med i en film ud over små kortfilm, lød det fra den 44-årige tv-vært.

- Efter min sygdom har jeg det sådan, at det er noget med at hoppe ud i tingene, og at jeg egentlig er lidt ligeglad med, hvad andre mener, og så håber jeg selvfølgelig bare, at det bliver godt med den her film, sagde hun videre.

Se også: Tv-vært gør vildt comeback efter 20 år