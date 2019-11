Scorer nyt stort tv-job: - Det er den frække lillebror

Christopher Læssø er en travl mand.

Han får knap nok tid til at stille danseskoene efter dette års 'Vild med dans', før han rykker videre til det næste program.

Til foråret skal han nemlig være vært på den nye TV2-satsning 'Den vildeste danser', hvor han også får selskab af 'Vild med dans'-vært Christiane Schaumburg-Müller.

- Det er jo ’Vild med dans’ frække lillebror, fortæller han med et smil.

- Det er et danseprogram, hvor dem, der kan danse, kommer ind i studiet og får lov til det, men der er lidt specielle regler, for det er faktisk publikum, der er med til at bestemme, hvem der går videre.

Danserne kommer til at konkurrere om 100.000 kroner og en gæsteoptræden i 'Vild med dans'.

Stjernespækket cast

Hvis man er bange for, at det nye program kommer til at skorte på kendisser, kan man godt slå koldt vand i blodet.

Det er nemlig allerede lagt i kakkelovnen til en kendis-fyldt affære.

- Det er jo med Christiane og Milla Gori, Silas Holst og Sonny Fredie Pedersen som dommere, så det bliver en fest, fortæller Christopher Læssø.

Modsat 'Vild med dans', der fokuserer på traditionelle standard- og latindanse, bliver der frit slag, når det nye program går i luften næste år, hvilket passer ham godt.

- Det er eliten af dansk dans, der bliver repræsenteret. Alle stilarter får lov til at konkurrer, fortæller han.

- Jeg har glædet mig helt vildt lang tid til at kunne tale om det åbent. Jeg har jo vidst det et stykke tid.

