Scorer restauratør: Barnestjerne har fået ny kæreste

I 2018 blev skuespiller Pusle Helmuth, der blandt andet er kendt fra 'Min søsters børn', skilt fra faren til sine tre børn, Søren Venderby, efter 24 års ægteskab.

Men nu - tre år efter bruddet - har lykken atter tilsmilet 58-årige Helmuth.

Hun har nemlig fundet kærligheden igen.

Det fortæller hun i et interview med Billed-Bladet.

Hudløst ærlig: Jeg har levet et dobbeltliv

Her fortæller hun ligeledes, at det er Thomas Gay, der er arkitekt og restauratør, som hun har kastet sin kærlighed på og derfor nu kalder for sin kæreste.

- Thomas mødte jeg et år efter skilsmissen, og jeg havde slet ikke regnet med at skulle have en kæreste. Men som med så meget andet så sker tingene, når man mindst venter det, siger Pusle Helmuth til ugebladet.

Her fortæller hun ligeledes, at de to tager deres forhold stille og roligt og ser hinanden, når de har tid i deres travle kalendere.

Pusle Helmuth er især kendt fra 'Min søsters børn', hvor hun spillede Pusle. Foto: Mogens Berger

Hård skilsmisse

Til Ekstra Bladet har Pusle Helmuth tidligere fortalt, at skilsmissen fra Søren Venderby var meget hård og livsændrende på mange måder.

- En skilsmisse er den sværeste beslutning overhovedet. Det har været fuldstændig sindssygt hårdt. Jeg har da både ligget i fosterstilling og grædt og ikke villet ud af min seng den ene dag, og den anden dag har jeg været lettet. Jeg har været hele følelsesregistret igennem det seneste år, og det tror jeg er helt normalt, har hun tidligere fortalt.

I dag har hun og Søren Venderby dog stadig et godt forhold, og de ses stadig jævnligt og har et godt samarbejde om deres børn.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Pusle Helmuth, men i skrivende stund uden held.

