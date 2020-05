Scorer rolle i populær dansk tv-serie

Der er masser af velkendte ansigter, når TV2 blænder op for femte sæson af den populære tv-serie 'Rita'.

Som altid er det Mille Dinesen i hovedrollen som den rapkæftede lærer, og Lise Baastrup der spiller den mere forsagte Hjørdis.

Men der er også en række friske ansigter i castet til den nye sæson. Blandt andre vil seerne møde Martin Greis-Rosenthel, Lisbet Dahl og Søs Egelind.

Lisbet Dahl spiller rollen som Gudrun i 'Rita'. Foto: Per Arnesen/TV2

61-årige Egelind spiller rollen som Gerd, som hun selv beskriver som en kvinde, 'der på mange måder minder om en ældre udgave af Rita'.

- Det er en meget sammensat figur, og det har gjort rollen sjov at spille, siger hun til Ekstra Bladet.

Søs Egelind fortæller, at hun kom til et særdeles godt sammentømret hold, da hun i efteråret optog 'Rita'.

- Og når det er sådan, kan der godt være en tendens til lidt metaltræthed. Men sådan var det slet ikke på 'Rita'-holdet. Alle var så på og veloplagte. Det var virkelig en stor fornøjelse, siger hun.

Fra 100 til nul

Optagelserne til den femte sæson af 'Rita' nåede at komme helt i kassen, inden der var nogen, der bekymrede sig om corona.

- Ja, det var andre tider den gang. Nu er alt gået i stå, siger Søs Egelind, der som mange andre skuespillere er hårdt ramt økonomisk af virussens konsekvenser.

- Det gik jo fra 100 til nul på en dag. Jeg holder normalt en del foredrag, og det er der heller intet af. Og sådan nogle freelancere som os kan være svære at sætte i bås og passe ned i en hjælpepakke, så jeg har ikke fået så meget som en eneste tiltrængt krone, siger hun og skynder sig at fastslå, at man ikke skal have ondt af hende.

- Når Gerd og Rita mødes opstår der et venskab, der udvikler sig, kan jeg vist godt sige uden at afsløre for meget, siger Søs Egelind. Foto: Per Arnesen/TV 2

- Det er bare sådan det er. Jeg er ukuelig optimist og tror på, at det nok skal vende igen. Og jeg føler mig meget privilegeret over, at jeg bor ude på landet. Vi har nærmest lavet sådan et lille bofælleskab, hvor vi har holdt temafester, dyrket yoga og spillet kort fra morgen til aften, siger Søs Egelind, der blandt andet har brugt coronatiden med sin ene datter og hendes kæreste.

- Og så er Kirsten Lehfeldt jo min nabo. Vi har godt kunnet finde ud af at drikke afstandskaffe. Og så kan jeg godt afsløre, at vi har været kreative. Vi arbejder på at få stablet et nyt show på benene. Alle de kendte figurer, vi har brugt før, er blevet ældre. Og mon ikke det kunne være meget sjovt at se, hvordan de så tager sig ud, griner hun.

Søs Egelind kan ses i rollen som Gerd, når TV2 i forsommeren viser 'Rita'. Der er sæsonpremiere 1. juni.