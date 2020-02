Scorer spændende TV2-værtsrolle

Tv-seerne har været vant til at følge med, når familien rejser rundt i verden til vands i 'Kurs mod fjerne kyster', men inden længe bliver det muligt at opleve Emil Midé Erichsen i en ny rolle.

TV2 oplyser i en pressemeddelelse, at kanalen har sikret rettighederne til SailGP, der kaldes sejlsportens Formel 1, og den dækning skal Emil Midé Erichsen stå i spidsen for som vært.

'Kurs mod fjerne kyster'-deltageren har tidligere været på skærmen i forbindelse med sejlsport, da han i 2016 indtog rollen som ekspert for TV2 under OL i Rio.

Men denne gang bliver det alligevel noget helt nyt, fortæller Emil Midé Erichsen i pressemeddelelsen.

'Det er en helt ny opgave for mig at være ankerperson på en tv-produktion, og det bliver en vildt spændende og rigtigt sjov udfordring. Jeg snusede til det under OL i Rio i 2016, hvor min far (Mikkel Beha Erichsen, red.) styrede mikrofonen og stillede over til sejladsen og til eksperterne. Og hvis jeg gik i stå, var det min far, som reddede mig. Denne gang er det mig, som har opgaven at redde andre, hvis det skulle blive nødvendigt,' siger han.

Emil Midé Erichsen dækkede OL i Rio med sin far, Mikkel Beha Erichsen, men denne gang er han på egen hånd. Foto: Lars E. Andreasen/Ritzau Scanpix

TV2 SPORT-kanalchef Kristian Hyldgaard glæder sig over, at man har fået Emil Midé Erichsen med om bord.

'Emil er en virkelig dygtig formidler med stor indsigt i sejlsporten. Nu tager han skridtet videre og bliver vært og kommentator på vores live-transmissioner, og det bliver rigtigt godt. Vores udgangspunkt på TV2 SPORT er altid kombinationen af høj faglighed og godt selskab, og vores trekløver kan gøre sejlsporten endnu mere folkelig og interessant at følge,' siger Kristian Hyldgaard i pressemeddelelsen.

De to øvrige eksperter, som TV2 har engageret til dækningen af SailGP, er Jonathan Bay, som også var TV2-ekspert under OL i Rio, og Jonas Hviid-Nielsen, der har stort kendskab til den danske båd og det danske mandskab ved SailGp. Jonas Hviid-Nielsen har været omkring det danske SailGP-team fra holdets begyndelse.

