Scorer stor rolle i stjernespækket serie

Sofie Gråbøl får lov til at spille side om side med nogle af Hollywoods allerstørste kanoner i sit nye tv-projekt.

Den danske skuespillerinde har nemlig landet en rolle i den kommende HBO-serie 'The Undoing', hvor blandt andre Nicole Kidman, Hugh Grant og Donald Sutherland er på rollelisten.

Det oplyser HBO.

51-årige Sofie Gråbøl bliver dog ikke den ikke eneste dansker på settet.

Den stjernespækkede tv-serie instrueres nemlig af danske Susanne Bier, som de seneste år har haft stor succes i udlandet med serien 'The Night Manager' og Netflix-filmen 'Bird Box' med Sandra Bullock i hovedrollen.

I 'The Undoing' spiller Nicole Kidman en succesfuld terapeut fra New York, som pludselig får sit liv vendt på hovedet, da et brutalt dødsfald indtræffer, og hendes mand forsvinder.

Ifølge HBO indtager Sofie Gråbøl rollen som chefanklageren Catherine Stamper.

Tv-serien bliver en miniserie på seks afsnit af en times varighed, og den er skrevet af forfatter David E. Kelley, som også står bag det populære HBO-drama 'Big Little Lies'.

Sofie Gråbøl har det seneste år blandt andet været aktuel i filmatiseringen af den danske forfatter Ane Riels prisbelønnede roman 'Harpiks' samt i tv-serien 'Gentleman Jack', der er produceret af BBC i samarbejde med HBO.

'The Undoing' forventes at få premiere på HBO Nordic i maj 2020.